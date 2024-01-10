Школа, детсад и спорткомплекс появятся в бывшей промзоне «Котляково» на юге Москвы

«На месте устаревших объектов рассчитываем построить больше 196 тысячи квадратных метров недвижимости и создать порядка 700 рабочих мест», - уточнил он.

По словам мэра, здесь возведут школу на 425 мест, детский сад для 185 воспитанников, спортивный комплекс с бассейном, а также новостройки по реновации.

Собянин добавил, что сейчас одобрили и приступили к реализации 61 проекта комплексного развития территорий. В новых кварталах, по его словам, смогут трудоустроиться около 165 тысяч человек.

В 2023 году в Москве также возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них - здания здравоохранения, образования, культуры и спорта.