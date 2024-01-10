Шестую новостройку по реновации на востоке Москвы начали заселять

«Новый дом представляет собой односекционное здание переменной этажности с подземной автостоянкой», - отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что новостройка расположена на улице Металлургов, дом № 30, корпус 1. Лицевую часть здания оформили панелями, облицованными кирпичом, а подъезды выполнены витражным остеклением.

Левкин пояснил, что по реновации в Перове расселят 196 домов. Новое жилье получат 42,5 тысячи участников программы. Жителей девяти ветхих пятиэтажек уже расселили. Стартовало расселение пяти домов. В районе также приступили к возведению еще 10 новостроек, еще два дома - проектируют.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в конце прошлого года 308 жителям двух расселяемых домов в Перове направили предложения равнозначных квартир и брошюры «Электронные помощники при переезде в новую квартиру» с QR-кодами на электронные сервисы. Благодаря им участники программы смогут записаться на осмотр жилья, подписать договоры и загрузить документы.

В ЗАО Москвы на Большой Филевской улице построили жилое здание для участников реновации. В доме 163 квартиры, в том числе шесть адаптированы для инвалидов.