Шестнадцать спортобъектов ввели в Москве за 10 месяцев
С начала года в Москве еще 16 спортивных объектов получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Их общая площадь составила около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Обновление спортивной инфраструктуры и формирование новых мест для занятий физической активностью - среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы», - подчеркнул он.
Например, к началу учебного года на юго-востоке столицы открыли Дворец спорта «Некрасовка», а в районе Ясенево - Центр фигурного катания Этери Тутберидзе и два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами во Внукове и Крюкове.
Десять из 16 объектов построили за счет инвесторов. Среди таких объектов - заработавшая в сентябре Академия спорта «Динамо». Занятия в этом спорткомплексе будут проходить всесезонно.