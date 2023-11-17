17 ноября 2023, 17:59

Шестнадцать спортобъектов ввели в Москве за 10 месяцев

Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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С начала года в Москве еще 16 спортивных объектов получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Их общая площадь составила около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Обновление спортивной инфраструктуры и формирование новых мест для занятий физической активностью - среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы», - подчеркнул он.

Например, к началу учебного года на юго-востоке столицы открыли Дворец спорта «Некрасовка», а в районе Ясенево - Центр фигурного катания Этери Тутберидзе и два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами во Внукове и Крюкове.

Десять из 16 объектов построили за счет инвесторов. Среди таких объектов - заработавшая в сентябре Академия спорта «Динамо». Занятия в этом спорткомплексе будут проходить всесезонно.

Москва 2023 Андрей Бочкарев
17 ноября 2023, 15:14
Метеорный поток Леониды пройдет над Москвой в ночь на субботу
РИА «Новости»
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В ночь на субботу жители столицы смогут увидеть пик метеорного потока Леониды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

«В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода», - рассказала синоптик.

Облаков на небе почти не будет, что обеспечит идеальные условия для наблюдения за звездопадом. Астрономическое явление смогут наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября жители любой точки Земли. Наиболее впечатляющим вид будет около двух часов ночи.

Кроме того, в столице продолжит идти снег. Высота снежного покрова достигнет шести сантиметров к концу следующей недели.

В пятницу в Москве произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Наступила метеорологическая зима.

Москва 2023 Погода в Москве Астрономия
17 ноября 2023, 14:09
Необычные пешеходные мосты построят в рамках благоустройства города-парка «Первый Московский»
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В столице утвердили проект благоустройства города-парка «Первый Московский». Там появятся необычные пешеходные мосты с качелями и беседками, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, новое «зеленое» прогулочное пространство появится между жилыми корпусами дома в третьем микрорайоне. Это будет двор без машин с экокомплексами для детей разных возрастов и беседками для отдыха.

«Специально для проекта были разработаны оригинальные элементы уличного благоустройства. Например, пешеходные мосты, предполагающие создание разнообразных сценариев использования: игровых, творческих, прогулочных», - рассказал Кузнецов.

На одном из них обустроят тоннели и зацепы для лазания, на другом - подвесы с парковыми качелями и беседками. Кроме этого, отдельное внимание уделят созданию площадки для игры в настольный теннис и для воркаута.

Озеленение станет главной изюминкой двора. Его оформят отдельно на каждом ярусе и будут менять в зависимости от времени года. Благоустройство планируют завершить в 2024 году.

Известно, что московские районы преображают с помощью голосований в проекте «Активный гражданин». Только в этом году привели в порядок более 300 гектаров территории.

Благоустройство Москва 2023
17 ноября 2023, 13:47
Депутат МГД Артемьев рассказал о подготовке специалистов для освоения космоса
РИА «Новости»
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В столице более 40 тысяч человек работают в сфере освоения космоса. О форматах образования и развитии технологий в этой отрасли АГН «Москва» рассказал депутат МГД, летчик-космонавт Олег Артемьев.

«Аэрокосмические классы стали одним из направлений предпрофильного образования. Освоение космоса будет входить в сферу интересов и инновационной школы „Сколково“, это уже подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин», - подчеркнул он.

Образовательное учреждение станет современной инновационной площадкой, где разместят 825 учеников. Основными направлениями станут биотехнологии, освоение космоса, искусственный интеллект и ИТ. Помогать школьникам будут резиденты «Сколково».

Ранее академик РАН назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну. Она произойдет в 2031–2040 годах.

Москва 2023
17 ноября 2023, 13:07
Сугробы в Москве вырастут до шести сантиметров на следующей неделе
Сайт мэра и правительства Москвы
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Снегопады ожидают москвичей на следующей неделе. Ближе к выходным на улицах могут появиться шестисантиметровые сугробы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, с 21 ноября южный циклон принесет в столицу снегопады. Благодаря этому к концу недели высота снежного покрова составит четыре-шесть сантиметров.

По климатическим наблюдениям можно понять, что устойчивый снежный покров в Москве зачастую формируется с 27 ноября по второе декабря. В этот период высота сугробов должна быть не ниже пяти сантиметров, отметил Тишковец.

Он добавил, что таким образом, метеозима в 2023 году опоздала на четверо суток.

«В то же время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков», - заключил метеоролог.

В пятницу произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В Москве выпал снег, столбики термометров опустились до минусовой отметки.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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