02 декабря 2023, 15:04

Шесть золотых медалей взяли московские школьники на олимпиаде по астрономии

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Московские школьники приняли участие в международной олимпиаде по астрономии. Они завоевали шесть золотых медалей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Главным испытанием стала задача о самом мощном звездопаде - метеорном потоке Геминиды. Участники из столицы смогли ее решить даже без телескопа. Команда из Москвы обошла сильных соперников из 13 стран, среди которых Белоруссия, Перу, Куба и Венесуэла. Ученика школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) признали абсолютным победителем.

Международную олимпиаду по астрономии провели в образовательном центре «Сириус». Соревнования представляли собой четыре этапа. В них состязались 79 человек. Участники из Москвы прошли долгий отбор, чтобы попасть в национальную сборную.

В первую очередь им предстояло выйти в финал всероссийской олимпиады школьников. Затем победители и призеры участвовали в учебно-тренировочных сборах и преодолевали квалификационные тесты. Отборочный тур длился более года. За это время из сотни кандидатов из разных российских городов остались шесть человек, и все они - учащиеся московских школ.

Участниками чемпионата «Технолидеры Москвы» стали 90 команд со всей России. Финал чемпионата состоится 2 декабря в центре «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 47.

Школьники конкурсы Москва 2023
02 декабря 2023, 14:17
Шесть новых выделенных полос открыли в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с 2 декабря начали работать шесть новых «выделенок». В общей сложности открыли свыше трех километров выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути до трех раз быстрее, что сэкономит время пассажиров», - отметил он.

Ликсутов добавил, что на этих участках дороги в среднем на четверть снизится аварийность.

В частности, выделенные полосы появились - на Центральной, 1-й и 2-й Рейсовых улицах, а также на Вокзальной площади во Внукове, на отрезке Цветного бульвара, на 2-й улице Машиностроения, на участке Душинской улицы, отрезке улицы Советской Армии от Трифоновской улицы до пересечения с улицей Сущевский Вал и на участке улицы Грекова.

С января этого года в столице открыли свыше 20 километров выделенных полос, что снизило количество ДТП с общественным транспортом на 20-30%.

Москвичам и туристам предложили посмотреть достопримечательности мегаполиса во время поездки в общественном транспорте. «Russpass-журнал» подобрал живописные маршруты.

Дороги Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
02 декабря 2023, 13:53
Жители 68 ветхих домов получили новое жилье по реновации на юго-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Восточном округе Москвы обладателями новых квартир по реновации стали жители 68 пятиэтажек. В общей сложности новоселье отметили примерно пять тысяч семей, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В частности, в Кузьминках полностью расселено 20 жилых домов, в Люблине - 17, в Рязанском районе - 13», - уточнил он.

Левкин отметил, что переселять участников реновации в ЮВАО начали в 2018 году, и сейчас этот процесс проходит в девяти районах. В общей сложности в округе расселят 818 домов, новые квартиры смогут получить свыше 164 тысяч жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщал, что на юго-востоке столицы возвели 40 новостроек, в 39 из них начали заселять людей.

В Москве также завершили расселение 548 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи горожан.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве
02 декабря 2023, 13:26
Почти 19 тысяч фонарей установили в Москве во дворах и у соцобъектов в этом году
РИА «Новости»
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В Москве с января этого года в жилых дворах и рядом с социальными объектами появилось примерно 19 тысяч опор освещения. Около 6,5 тысячи уличных светильников заменили на энергоэффективные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, свыше 3,3 тысячи фонарей установили около школ, детских садов и медучреждений, еще более 15,5 тысячи - во дворах, на спортивных и детских площадках.

«Для нас важно, чтобы горожане чувствовали себя комфортно», - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что новые опоры освещения оснащены светодиодными светильниками с теплым белым светом. Их преимущества в долговечности, экономии электроэнергии и визуальном восприятии.

Глава города добавил, что специалисты меняют в старых опорах светильники на светодиодные, когда они ломаются или истекает срок их эксплуатации.

Возле кластера «Ломоносов» на западе Москвы обновили тротуары и установили современные фонари. Первый этап работ провели в границах Проектируемого проезда № 6453.

Благоустройство Электричество Сергей Собянин Москва 2023
02 декабря 2023, 13:21
Москвичам рассказали о мероприятиях ко Дню героев Отечества
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В Москве подготовили множество событий ко Дню героев Отечества. С 5 по 9 декабря горожан ждут встречи с героями, экскурсии по местам боевой славы и патриотическая акция, сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«Сохранение исторической памяти является важной задачей для всех нас. Для молодых москвичей знание истории своей страны становится ключом к их собственному развитию», - отметила она.

Участники экскурсий 5 и 6 декабря смогут посетить музейный комплекс «Дорога памяти», Интерактивный музей имени героев-панфиловцев и музей-заповедник «Бородинское поле». Встретиться с героями России, участниками СВО и ветеранами боевых действий можно будет 7 декабря.

Днем 9 декабря в 12:00 в павильоне на Хорошевском шоссе в первом корпусе дома № 12 финалисты и лучшие участники предыдущих сезонов конкурса военно-патриотической песни «Большая история» представят концерт. Зрители услышат песни о героических событиях ВОВ. Онлайн-трансляцию выступления будут транслировать в соцсети во «ВКонтакте».

Патриотическую акцию «Честь героям» запустят с 12:00 до 15:00 на Фестивальной аллее в «Лужниках». Тысяча молодых людей поучаствуют в шествии со снимками «Лица героев», затем они растянут гигантскую георгиевскую ленту.

Более 200 площадок присоединятся к акции «День без турникетов» с 7 по 9 декабря в Москве. Жители и гости столицы смогут побывать на заводе ювелирных часов и на производстве роботов.

Молодежь Экскурсии Москва 2023

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