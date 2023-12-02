Шесть новых выделенных полос открыли в Москве

«Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути до трех раз быстрее, что сэкономит время пассажиров», - отметил он.

Ликсутов добавил, что на этих участках дороги в среднем на четверть снизится аварийность.

В частности, выделенные полосы появились - на Центральной, 1-й и 2-й Рейсовых улицах, а также на Вокзальной площади во Внукове, на отрезке Цветного бульвара, на 2-й улице Машиностроения, на участке Душинской улицы, отрезке улицы Советской Армии от Трифоновской улицы до пересечения с улицей Сущевский Вал и на участке улицы Грекова.

С января этого года в столице открыли свыше 20 километров выделенных полос, что снизило количество ДТП с общественным транспортом на 20-30%.

Москвичам и туристам предложили посмотреть достопримечательности мегаполиса во время поездки в общественном транспорте. «Russpass-журнал» подобрал живописные маршруты.