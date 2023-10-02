Шесть коммерческих помещений выставят на торги в Москве
В Москве выставят на торги шесть крупных коммерческих помещений в четырех округах города. Инвесторы разместят там магазины, кафе, рестораны, мастерские и офисы. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
«Город выставит на торги шесть крупных коммерческих объектов общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров для ведения бизнеса. Они расположены на востоке, северо-востоке, севере и западе столицы», - рассказал он.
По его словам, самым большим коммерческим помещением станет объект в здании на Сельскохозяйственной улице. Его площадь составляет 887,1 квадратного метра. Самое маленькое - 115,4 квадратного метра. Оно расположено на Кутузовском проспекте.
Еще два помещения находятся на улице Буракова, дом № 23 и Открытом шоссе, дом № 23, корпус 6. Также на торги выставят помещения на улице Седова, дом № 13, корпус 1, Кутузовском проспекте, дом № 33 и Петрозаводской улице, дом № 15, корпус 5. Подробнее можно узнать на сайте инвестиционного портале Москвы.
Ранее более 40 гектаров земли выделили московским инвесторам под промкомплексы и технопарк. Предприятия будут работать по современным экологичным технологиям.