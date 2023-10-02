Шесть коммерческих помещений выставят на торги в Москве

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«Город выставит на торги шесть крупных коммерческих объектов общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров для ведения бизнеса. Они расположены на востоке, северо-востоке, севере и западе столицы», - рассказал он.

По его словам, самым большим коммерческим помещением станет объект в здании на Сельскохозяйственной улице. Его площадь составляет 887,1 квадратного метра. Самое маленькое - 115,4 квадратного метра. Оно расположено на Кутузовском проспекте.

Еще два помещения находятся на улице Буракова, дом № 23 и Открытом шоссе, дом № 23, корпус 6. Также на торги выставят помещения на улице Седова, дом № 13, корпус 1, Кутузовском проспекте, дом № 33 и Петрозаводской улице, дом № 15, корпус 5. Подробнее можно узнать на сайте инвестиционного портале Москвы.

Ранее более 40 гектаров земли выделили московским инвесторам под промкомплексы и технопарк. Предприятия будут работать по современным экологичным технологиям.