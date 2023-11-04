SHAMAN и хор «Движения первых» исполнили гимн на выставке «Россия»

Перед этим исполнитель вместе с хором спел свой хит «Я русский».

На выставке, которая символично открылась на ВДНХ именно сегодня, в День народного единства, представят достижения государства в самых разных сферах, от промышленности до культуры и науки. На ней представят 89 регионов, в частности Московскую область. Предполагается, что мероприятие посетят президент Владимир Путин и все российское руководство. Выставка продолжится до 12 апреля.

Перед ее открытием хакеры с Украины и из западных стран атаковали шесть порталов мероприятия и нарушили их работу. Дирекция выставки подчеркнула, что такое внимание лишь подчеркивает ее консолидирующее значение и международный уровень. «360» проводил прямую трансляцию с места событий.