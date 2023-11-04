04 ноября 2023, 12:44

SHAMAN и хор «Движения первых» исполнили гимн на выставке «Россия»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певец SHAMAN вместе с хором из 1,3 тысячи участников движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед этим исполнитель вместе с хором спел свой хит «Я русский».

На выставке, которая символично открылась на ВДНХ именно сегодня, в День народного единства, представят достижения государства в самых разных сферах, от промышленности до культуры и науки. На ней представят 89 регионов, в частности Московскую область. Предполагается, что мероприятие посетят президент Владимир Путин и все российское руководство. Выставка продолжится до 12 апреля.

Перед ее открытием хакеры с Украины и из западных стран атаковали шесть порталов мероприятия и нарушили их работу. Дирекция выставки подчеркнула, что такое внимание лишь подчеркивает ее консолидирующее значение и международный уровень. «360» проводил прямую трансляцию с места событий.

Выставки Песни
04 ноября 2023, 12:22
Собянин призвал жителей Москвы сплотиться для больших дел на благо города
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
День народного единства много значит для россиян и напоминает о важных событиях в истории страны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он поздравил жителей столицы с праздником и призвал оставаться сплоченными для «больших дел на благо города и страны».

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний. Мы - вместе. Мы - едины», - отметил Собянин.

Мэр Москвы также пожелал горожанам благополучия и здоровья.

Ранее россиян с праздником поздравил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил о мудрости и сплоченности народов страны, которые на протяжении всей истории государства объединялись перед лицом общей опасности. По его словам, Россию всегда пытались захватить враги, но каждый раз им давали отпор.

Праздники Сергей Собянин Москва 2023
04 ноября 2023, 11:37
Москву назвали центром российской анимации
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Москва завоевала статус столицы российской анимации, сейчас в городе находятся более 75% отечественных анимационных студий. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

По его мнению, Москва стала центром анимации благодаря поддержке профессионалов творческих специальностей. Он напомнил, что мультипликация является важной частью производства анимационных картин, но для их создания используются и другие методы.

«Предполагается использование большого комплекса технических средств, специального оборудования, компьютеров и программного обеспечения, позволяющих оживить, одушевить объект, придать ему индивидуальные черты», - отметил Орлов.

Ранее в Омске прошел международный кинофестиваль лучших создателей анимации, игрового и документального кино. Главный приз получил режиссер из Мытищ Павел Славин за фильм «Окно».

Россия Москва 2023
04 ноября 2023, 11:26
Открылась международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ
Читайте нас в: Google Новости
На ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия». «360» начал прямую трансляцию с места событий.

Зрители увидят главные достижения России в различных сферах - от промышленности до культуры. На мероприятии будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

Ранее на видео попал стенд Московской области.

Выставка продлится до 12 апреля. Вероятнее всего, ее посетит президент Владимир Путин.

К выставке в Москве обучили более полутора тысяч волонтеров. Всего в ее организации и проведении задействуют свыше пяти тысяч человек. От добровольцев потребуют знания истории всех павильонов и их месторасположения.

Перед открытием выставки ее сайты подверглись атаке хакеров с Украины и из западных стран. Нарушилась работа шести порталов. В дирекции мероприятия отметили, что это лишь подчеркивает «грандиозность и огромное консолидирующее значение» выставки, и заверили, что эта неловкая попытка помешать жителям узнать о достижениях своей страны обречена на провал.

Выставки Москва 2023 ВДНХ
03 ноября 2023, 18:55
Офисный центр построили на юге Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Бизнес-центр на территории офисного кластера Nagatino i-Land на юге Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Здание на проспекте Лихачева, 8 в Даниловском районе получило общую площадь в 36 тысяч квадратных метров. Оно стал частью бизнес-парка Nagatino i-Land, который построили на территории бывшего завода ЗИЛ. В 16-этажном бизнес-центре смогут работать около трех тысяч человек.

«На первом этаже расположена столовая на 350 мест и лобби-бар, на подземном уровне размещен паркинг манежного типа, рассчитанный на 48 автомобилей», - уточнил Бочкарев.

Для передвижения между этажами в здании установили 10 лифтов грузоподъемностью 1600-1625 килограммов.

Проект Nagatino i-Land реализовали рядом со станцией метро «Технопарк» на территории в 15 гектаров. В роли застройщика выступила группа «Эталон».

Ранее стало известно о том, что новое культурно-деловое пространство появится на западе Москвы.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

Новости по теме