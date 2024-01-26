Сезон летней навигации по Москве-реке стартует 24 апреля

По данным издания, в распоряжении Росморречфлота указано, что официальная летняя навигация начнется по каналу имени Москвы 24 апреля, по Москва-реке - в ту же дату.

В прошлом году в Москве запустили регулярные маршруты речного электротранспорта. Один связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной, второй маршрут - «Автозаводский мост - Печатники».

В минувшем летнем сезоне теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли более 700 тысяч пассажиров. Самым востребованным месяцем для речного транспорта стал август. Всего на протяжении лета действовало десять маршрутов.