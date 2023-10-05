Сезон фонтанов завершится в Москве 5 октября

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«После того, как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации», - рассказал он.

Бирюков добавил, что зимой фонтаны начнут готовить к новому сезону. Те сооружения, у которых сложные коммуникации и декоративные элементы накроют от холода. Плавающие фонтаны демонтируют.

Ранее стало известно, что один из самых больших фонтанов Подмосковья построят в Дмитрове в 2024 году. Он появится в парке «Березовая роща».