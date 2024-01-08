Сеть наземного московского метро увеличилась вдвое в 2023 году

«В августе мы вместе с ОАО РЖД открыли МЦД-3 „Ленинградско-Казанский“, который соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское», - отметил он.

Перед запуском поездов реконструировали главный пересадочный узел Зеленограда. Станция «Зеленоград-Крюково» представляет собой трехуровневый московский вокзал. Там есть пассажирский терминал, островные платформы с навесами, широкий подземный переход и интеграционный вестибюль с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.

Третий диаметр насчитывает 38 станций, в перспективе откроют еще три московских вокзала: Малино, Митьково и Рижская. Осенью запустили МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», он соединил Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный Балашихи на востоке. Всего в минувшем году на МЦД заработали 13 новых и отремонтированных вокзалов.

В 2024-м достроят вокзал Митьково МЦД-3 и реконструируют станцию «Щербинка» МЦД-2. На Белорусском вокзале откроют новый вестибюль и надземный переход. На «Тестовской» МЦД-4 возведут вестибюль с выходом к Мукомольному проезду и Большому Сити. Достроят вестибюль станции «Деловой центр» МЦК и южный вестибюль вокзала Лианозово МЦД-1.

Фасады четырех городских вокзалов в Москве также оснастили световыми вывесками. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров.