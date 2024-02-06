Сервис заказа горячего питания появился в приложении «Дневник „МЭШ“»

«Вводим один из самых популярных сервисов „Москвенка“ - „Выбор питания из меню“. Теперь в единой цифровой среде родители смогут детально настроить меню ребенка», - уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что через сервис можно убрать блюда, которые не нравятся или нельзя школьнику, а также заказать дополнительные порции. В приложении есть цены на весь набор и каждую позицию меню. Понравившийся заказ можно повторять автоматически, задав в настройках соответствующие параметры.

Также в приложении указаны состав блюд, их калорийность, белки, жиры и углеводы. Льготники смогут изучить рацион и состав бесплатных блюд.

Благодаря нововведению предлагается выбрать определенные комплексные завтраки, обеды, полдники и ужины или создать меню на свое усмотрение на две недели. Оформить заказ можно пользователям, подключенным к сервисам «Москвенка».

В «Московской электронной школе» также есть сервис «Горизонты», который позволит записаться на культурные мероприятия онлайн. На нем наладили систему подбора событий согласно возрасту пользователя.

Мобильное приложение «Дневник „МЭШ“» оснастили сервисом заказа горячего питания. Теперь родители смогут выбирать готовые блюда или составлять особенное меню для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного правительства.