Сервис «Узнай Москву» представил новый виртуальный тур по особняку Зиминых

«Каждый может окунуться в атмосферу столицы XIX века и с помощью компьютера или телефона прогуляться по роскошным интерьерам одного из самых ярких особняков старинной Москвы», - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Особняк возвели в конце XIX века в стиле эклектики по заказу потомственного почетного гражданина Москвы Николая Гавриловича Зимина, который был известным купцом и табачным фабрикантом. Он купил землю в Дегтярном переулке у тайной советницы Жарковой в 1889 году. Тогда же там снесли старые ворота и построили новые, которые отличались металлическими створками.

Через семь лет по проекту видного представителя московского модерна Эдмунда Юдицкого возвели дом, в который Зимин вселился с семьей.

Центральную часть лицевой стороны здания украсили декоративным выступом, на уровне второго этажа обустроили парадный вход с открытым балконом и ограждением в виде круглого балясника.

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