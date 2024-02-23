Сервис «Узнай Москву» представил новый маршрут в честь Янковского

«Новый маршрут команды проекта „Узнай Москву“ посвящен 80-летию со дня рождения основателя знаменитой актерской династии, народного артиста СССР Олега Янковского», - уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Маршрут включает знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Янковского. Речь идет о киностудии «Мосфильм», театре «Ленком», в котором актер служил более 30 лет, а также Центральном доме кино, где прошли премьеры самых обсуждаемых картин с его участием. Прогулка стартует с киностудии «Мосфильм». Знаковой остановкой на пути станет дом в стиле сталинского ампира на Комсомольском проспекте, где Янковский прожил с конца 1980-х годов до своих последних дней.

Все точки пути обозначены на интерактивной карте, желающие смогут найти там дополнительную информацию о каждой из них.

Сервис «Узнай Москву» также разместил маршрут о карьере и творчестве режиссера и преподавателя МХАТ Марины Брусникиной. Участники экскурсии смогут побывать в восьми важных местах, которые сыграли ключевую роль в ее творческой биографии.