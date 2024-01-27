Сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности создали в Москве

Студент Московского авиационного института (МАИ) изобрел сервис Food4You для торговых точек и общепита по распродаже продуктов с истекающим сроком годности. Это позволит покупателям выгодно приобретать продукцию, а компаниям - избежать утилизации портящегося товара и заработать, сообщило агентство «Москва».

В вузе журналистам уточнили, что сервис представляет собой работу агрегатора. То есть компании будут регистрироваться на нем и публиковать сведения о своих продуктах, а пользователи смогут выбрать в приложении необходимые продукты и приобрести их дешевле, чем в магазинах. Или вовсе бесплатно.

В сервис планируют внедрить нейросеть, которая будет самостоятельно определять, какие из товаров в базе могут остаться нераспроданными, и снижать стоимость.

Представители МАИ пояснили журналистам, что сейчас создан прототип сервиса с чат-ботом, сайтом, B2B- и B2C-приложениями. Новинку начали тестировать, а также стартовали переговоры с потенциальными партнерами.

Устройство для надевания обуви без помощи рук создали в Москве. Автор изобретения - студентка института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ.