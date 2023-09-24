Серию мероприятий запустили для московской молодежи
Проектный офис «Молодежь Москвы» подготовил мероприятия для гостей от 16 до 35 лет. Поучаствовать в них смогут все желающие бесплатно по регистрации, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
«Наше мультиформатное пространство пользуется большим спросом среди молодежи Москвы, поэтому мы решили сделать времяпрепровождение молодых людей у нас еще полезнее и интереснее», - отметила руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
Для молодых людей подготовили образовательные и творческие мастер-классы. Также посетители смогут научиться актерскому мастерству, послушать лекции и принять участие во встречах книжного клуба. Кроме того, на воркшопах желающие смогут получить навыки в съемке видео на смартфоны. По вечерам «Молодежь Москвы» организует кинопоказы. Зрители увидят популярные российские фильмы и авторские работы отечественных режиссеров.
Многие из этих событий организовали на основе предложений москвичей, высказанных на платформе «Город идей» в июле. Следить за датами и временем мероприятий можно будет на сайте «Молодежь Москвы».
Ранее содружество школьных театров Москвы запустило новый сезон. Более 21 тысячи детей будут заниматься театральным искусством в школах, колледжах, дворцах и центрах творчества под руководством примерно 900 педагогов.