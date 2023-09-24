Серию мероприятий запустили для московской молодежи

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«Наше мультиформатное пространство пользуется большим спросом среди молодежи Москвы, поэтому мы решили сделать времяпрепровождение молодых людей у нас еще полезнее и интереснее», - отметила руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Для молодых людей подготовили образовательные и творческие мастер-классы. Также посетители смогут научиться актерскому мастерству, послушать лекции и принять участие во встречах книжного клуба. Кроме того, на воркшопах желающие смогут получить навыки в съемке видео на смартфоны. По вечерам «Молодежь Москвы» организует кинопоказы. Зрители увидят популярные российские фильмы и авторские работы отечественных режиссеров.

Многие из этих событий организовали на основе предложений москвичей, высказанных на платформе «Город идей» в июле. Следить за датами и временем мероприятий можно будет на сайте «Молодежь Москвы».

Ранее содружество школьных театров Москвы запустило новый сезон. Более 21 тысячи детей будут заниматься театральным искусством в школах, колледжах, дворцах и центрах творчества под руководством примерно 900 педагогов.