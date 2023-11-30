Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» и наградил лауреатов конкурса

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Московский мэр Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» в историческом здании типографии Сытина. Он также наградил лауреатов конкурса правительства столицы за лучший проект в области сохранения и популяризации культурного наследия «Московская реставрация - 2023», сообщило РИА «Новости».

Собянин отметил, что с большим удовольствием посмотрел, как молодежь с воодушевлением занимается реставрацией, делится своим опытом и общается с мастерами своего дела.

«Целое поколение людей - выпускников колледжей, институтов с удовольствием втягиваются в эту важную и нужную работу», - подчеркнул мэр.

Он добавил, что выставка заинтересует не только специалистов, но и простых москвичей, которые любят и ценят прошлое, культуру и искусство. В мероприятии принимают участие зарубежные эксперты из 17 стран, отметил Собянин.

Ранее глава города сообщил, что во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ) успешно отреставрировали более 30 объектов культурного наследия. Обновление началось в 2014 году.