15 ноября 2023, 15:44

Сенатор Святенко рассказала об уникальности проекта «Московское долголетие»

Сайт мэра и правительства Москвы
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Деятельность проекта «Московское долголетие» смогли адаптировать под запрос пожилых людей. Участникам предлагается обучаться и получать новые профессии, сообщила агентству «Москва» вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

«Человекоцентричность и комплексность отличают подход команды Сергея Собянина к решению наиболее сложных социальных проблем, среди которых, в том числе, поддержка москвичей старшего поколения, создание всех условий, необходимых для активной и насыщенной жизни в современном мегаполисе», - уточнила она.

Сенатор назвала проект уникальным из-за его возможности вводить новые форматы обучения, отвечая запросам москвичей. По ее словам, за последнее время общество стало более заинтересовано в новых знаниях. Люди хотят учиться на протяжении всей жизни, а «Московское долголетие» создает все условия для этого.

В частности, «долголеты» посещают занятия в лучших вузах Москвы. Участники проекта, желающие освоить новую специальность, смогут получить диплом «Серебряного университета» «Московского долголетия» на базе Московского городского педагогического университета.

В Москве заработали еще 10 новых центров московского долголетия. Там пенсионеры будут общаться, проводить досуг и заниматься здоровьем.

Пенсионеры Активное долголетие Москва 2023
15 ноября 2023, 13:21
Московская компания начала выпускать платы для контрольно-измерительного оборудования
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Столичный производитель газоанализаторов для контроля состава воздуха рабочих зон в разных сферах промышленности начал изготавливать платы для контрольно-измерительного оборудования. Благодаря новинке предприятие сможет заместить зарубежные аналоги в собственной продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва - город с развитым производством. Здесь свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых работает более 720 тысяч сотрудников. Ежегодно в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают разнообразные товары, например, лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.

Развивая собственные промплощадки в Москве, производители получают возможность наращивать объемы выпуска продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичным предприятиям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, среди которых есть субсидии и целевые займы. Также бизнесу доступен ряд антикризисных мер.

«Это улучшило стабильность оборудования, скорость производства и качество сборки. При этом сохранилась ценовая политика компании», - обратил внимание Лебедев.

Плата - это основа датчика-газоанализатора для определения довзрывных концентраций в воздухе. Прибор с таким датчиком может выявлять превышения более 60 видов различных опасных газов и их паров, в том числе метана, пропана и гексана.

По словам гендиректора предприятия Ивана Лебедева, плату полностью выполнили на едином текстолите. Компании удалось добиться этого благодаря переходу на новую элементную базу меньшего размера и современные станки с числовым программным управлением по напайке комплектующих, рассказал руководитель.

Московская компания «Промприбор-Р» выпускает оборудование, позволяющие контролировать наличие токсичных или взрывоопасных газов и их паров в воздухе рабочих зон. В производстве таких изделий применяются платы, которые ранее закупали за границей, например, в Китае, и собирали из нескольких модулей.

«Предприятие несколько лет трудилось над тем, чтобы отказаться от закупок за рубежом. В итоге в этом году оно запустило в производство полностью российские платы для контрольно-измерительного оборудования», - отметил Овчинский.

По его словам, расширение мощностей и современные технологии позволили компании объединить и разместить все необходимые элементы производства на одной площадке. Предприятие уже выпустило 250 таких изделий, они успешно прошли все проверки и технические испытания, сообщил министр правительства Москвы. Серийное производство новинки начнется до конца текущего года, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Промышленность Москва 2023
15 ноября 2023, 12:48
Почти 10 миллионов «квадратов» выделили в Москве под строительство домов по реновации
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице подобрали стартовые площадки, включенные в реновацию жилого фонда, общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в перечень стартовых площадок программы реновации девяти новых адресов в разных районах города. Теперь в работу включена 601 площадка с общим градостроительным потенциалом порядка 9,8 миллиона квадратных метров», - уточнил он.

Благодаря широкому включению площадок в работу строители смогут организовать «волновое переселение» в кварталах. По словам Бочкарева, удалось создать все условия, чтобы начать строить больше домов по реновации и ускорить реализацию программы.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что москвичи доверяют реновации и планируют за счет нее улучшить свои жилищные условия. Он добавил, что важно также возводить по реновации сопутствующую социальную и транспортную инфраструктуры.

В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектную документацию для объекта уже одобрила Москомэкспертиза.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
15 ноября 2023, 10:50
Дом с подземным паркингом по реновации появится на юго-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектную документацию для объекта уже одобрили, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«Для переезда жителей подготовят 49 однокомнатных, 91 двухкомнатную и 44 трехкомнатные квартиры. Часть из них приспособят для проживания маломобильных граждан», - уточнила она.

Яковлева отметила, что помещения сдадут с выполненной отделкой, установленными светильниками, кухонными раковинами, плитами и сантехникой.

Новостройка по реновации на 184 квартиры с подземной парковкой появится в Зюзине на Черноморском бульваре. Первые этажи займут тамбуры, вестибюли, колясочные, кладовки и помещения для консьержа. Нежилую часть отдадут под магазины, аптеки и другую инфраструктуру. Около дома проведут работы по благоустройству территории. Там появятся места для отдыха, детская и спортивная площадки. Во дворе высадят деревья и кустарники.

Почти 11,5 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-востоке Москвы. Владельцами нового жилья стали 4,5 тысячи семей, которые ранее проживали в 64 старых домах.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
15 ноября 2023, 10:40
Москва выставила на торги коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва выставила на торги коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков.

«Торги пройдут в онлайн-формате 13 декабря», - рассказал Иван Щербаков.

Здание расположено по адресу Веерная улица, дом 1, корпус 7, а площадь помещения - 307 квадратных метров. У него есть отдельный вход.

Рядом находится станция Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра.

Стоимость помещения определят по итогам аукциона. Заявки на участие будут принимать до 4 декабря. Для подачи заявки необходима регистрация на сервисе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Также помещение под свободный вид деятельности выставили на торги в Подольске. Лот расположен в 28 километрах от МКАД в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября.

Недвижимость Москва 2023

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