Съемки семейной комедии про попугая Кешу с Кологривым стартовали в Москве

По данным издания, главные роли в фильме исполнят такие звезды, как Никита Кологривый, известный по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также Оксана Акиньшина и два настоящих попугая - Кока и Альба.

Пернатые будут воплощать образ Кеши. В фильме появятся и другие животные, включая обезьян, страуса, енотов, медведя и тигра. Съемки продолжат в Сочи.

По сюжету преподавателю географии из Сочи Митяю предстоит пережить временное расставание с возлюбленной Лерой, которая мечтает о богатстве. В непростой для учителя момент у него окажется умный попугай Иннокентий. Кеша научит Митяя зарабатывать большие деньги.

В итоге птица и географ заключат сделку: Кеша поможет Митяю вернуть Леру, а Митяй поможет Кеше найти возлюбленную, с которой разлучили попугая.

Ранее актер из «Слова пацана» устроил скандал на шоу Первого канала. Гордон попросил Кологривого коротко описать содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые тот сделал после просмотра.