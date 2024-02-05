05 февраля 2024, 17:43

Съемки семейной комедии про попугая Кешу с Кологривым стартовали в Москве

РИА «Новости»
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В Москве начали снимать семейный фильм «Возвращение попугая Кеши» с актером Никитой Кологривым. Комедия расскажет об умном попугае и учителе географии, сообщил РБК.

По данным издания, главные роли в фильме исполнят такие звезды, как Никита Кологривый, известный по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также Оксана Акиньшина и два настоящих попугая - Кока и Альба.

Пернатые будут воплощать образ Кеши. В фильме появятся и другие животные, включая обезьян, страуса, енотов, медведя и тигра. Съемки продолжат в Сочи.

По сюжету преподавателю географии из Сочи Митяю предстоит пережить временное расставание с возлюбленной Лерой, которая мечтает о богатстве. В непростой для учителя момент у него окажется умный попугай Иннокентий. Кеша научит Митяя зарабатывать большие деньги.

В итоге птица и географ заключат сделку: Кеша поможет Митяю вернуть Леру, а Митяй поможет Кеше найти возлюбленную, с которой разлучили попугая.

Ранее актер из «Слова пацана» устроил скандал на шоу Первого канала. Гордон попросил Кологривого коротко описать содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые тот сделал после просмотра.

Кино Птицы Актеры Москва
05 февраля 2024, 18:08
Бывшего адвоката Кирилла Серебренникова задержали в Москве
Freepik
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Адвоката Алексея Федярова, который защищал режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», заподозрили в посредничестве при даче взятки. Его задержали в Москве полицейские, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, Федярова, представляющий интересы некоммерческой организации «Русь сидящая»*, задержали по подозрению в посредничестве при даче взятки замначальнику одного из управлений столичной прокуратуры. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за распитие алкогольных напитков в общественном месте. По словам музыканта, это был перформанс с 10 бутылками водки на премьере фильма «Брат-3».

* Признана в России иностранным агентом.

Задержания Москва
05 февраля 2024, 16:03
Главреда The New Times Евгению Альбац оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
РИА «Новости»
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В Тверском районном суде Москвы вынесли постановление о назначении штрафа главному редактору издания «The New Times» Евгении Альбац*. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иноагента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дело главреда «The New Times» рассматривали 5 февраля. Суд назначил Альбац* административный штраф в размере 40 000 рублей.

В конце прошлого года блогера Илью Варламова* также обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Такое наказание назначил Мещанский суд Москвы за нарушение закона об иноагентах.

На прошлой неделе министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов , включив в него еще шесть человек. Среди них - новосибирский депутат Антон Картавин*, историк Никита Соколов* и журналист Сергей Степанов*.

*Признаны иностранными агентами на территории России.

Суд Иноагенты Москва
05 февраля 2024, 13:48
Первая «аптека-робот» появилась в Москве
Freepik
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В Москве открыли уникальную «аптеку-робота» при городской клинической больнице имени Ворохобова. Она будет работать в экспериментальном формате, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы - получение, учет и хранение лекарств», - уточнил он.

По словам мэра, робот способен проверить срок годности лекарств и их соответствие товарным накладным. Он самостоятельно сформирует заказы для отделений больницы. Благодаря этому у медиков появится больше времени на сложные задачи.

Собянин пояснил, что «умную аптеку» запустили в качестве пилотного проекта. Если оно покажет свою эффективность, распространят проект и на другие стационары.

Ранее московская компания также создала робота-консультанта для столичной поликлиники. В прошлом году предприятие выпустило семь роботов для социально-значимых учреждений и предприятий страны.

Роботы Искусственный интеллект Аптеки Сергей Собянин Москва
05 февраля 2024, 13:15
Умный офис построят в деловом центре «Москва-Сити»
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В деловом центре «Москва-Сити» возведут два офисных корпуса общей площадью 230 тысяч квадратных метров. Работы планируют завершить в 2025 году, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Бизнес-центр iCITY построят в Пресненском районе по адресу: Шмитовский проезд, владение 37. Два здания соединит восьмиэтажный стилобат с парковкой на 949 автомобилей, летним садом и пространствами для отдыха.

«Для проектирования и строительства объекта применяется принцип „умной архитектуры“ - сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности зданий», - уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, проект поможет создать свыше 14 тысяч рабочих мест. Первый корпус возвели на 60%, а второй готов на 80%.

Всего в Москве планируют построить более 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать примерно 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов комплексного развития территорий.

Строительство Рабочие места Андрей Бочкарев Москва

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