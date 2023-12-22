22 декабря 2023, 17:41

Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В крытом парке развлечений «Остров мечты» в Москве открыли седьмой туристско-информационный центр. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Специалисты центра готовы рассказать об инфраструктуре столицы, помочь разобраться с картой и зарегистрировать пользователя на цифровом туристическом сервисе Russpass, где собрана информация об интересных местах и событиях города», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в инфоцентре помогут построить подходящий маршрут по Москве, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон. Он расположился около главного входа в парк и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Остальные информационные центры находятся в парке «Зарядье», на Тверской площади, на Северном и Южном речных вокзалах, в аэропортах Шереметьево и Внуково. Кроме того, мобильные центры работали на крупных столичных мероприятиях и в 20 других городах. За 10 месяцев этого года их услугами воспользовались почти 800 тысяч посетителей.

Ранее для жителей и гостей столицы подготовили новогодние маршруты в программе «Играй в Москву!»

Туризм Москва 2023 Парки
22 декабря 2023, 17:08
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
РИА «Новости»
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«Желтый» уровень опасности, который ввели в Москве и области из-за гололеда, продлили до вечера понедельника. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Действие предупреждения о потенциально опасной погоде продлится до 21:00 понедельника, 25 декабря. Также жителей Московского региона предупредили об изморози.

Местами гололед будет сильным. Он образовался из-за «коварной оттепели» , начавшейся в регионе на минувших выходных. Из-за нее на крышах появились сосульки и наледь.

На следующей неделе в Москве в целом похолодает. С понедельника температура установится на отметке около ноля градусов.

Зимняя погода будет в столице и в Новогоднюю ночь.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
22 декабря 2023, 16:56
Школу с открытой площадкой на крыше построят на северо-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Новый корпус Курчатовской школы построят в районе Покровское-Стрешнево в Москве. Он будет рассчитан на 815 мест. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Ключевой элемент в архитектурно-планировочных решениях - благоустроенная кровля, где будет создана видовая площадка с зонами для отдыха и проведения уроков под открытым небом», - уточнил он.

Пятиэтажное здание площадью 16,4 тысячи квадратных метров построят в составе жилого комплекса. В нем разместят многопрофильные классы, IT-полигон, библиотеку, концертный и выставочный залы. Кроме этого, в центральном вестибюле появится амфитеатр на 300 посадочных мест.

Фасады выполнят в монохромной палитре с оранжевыми акцентами. На первом этаже по всему периметру сделают витражное остекление в пол. На крыше с ограждением из прозрачного триплекса высотой более двух метров высадят деревья и кустарники, чтобы сформировать сад.

Строительство планируется завершить в начале 2026 года. После этого девелопер передаст школу на баланс столичного департамента образования и науки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы.

Школы Строительство Москва 2023
22 декабря 2023, 14:07
Салатовую линию метро в Москве могут продлить до Шереметьево
РИА «Новости»
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Люблинско-Дмитровскую линию московского метро могут продлить до аэропорта Шереметьево. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».

По его словам, на недавно открывшейся станции «Физтех» , которая стала конечной, продлили участки за оборотными тупиками. Это значит, что при необходимости Люблинско-Дмитровскую ветку смогут протянуть дальше - даже до Шереметьево.

«До Шереметьево - километров 20. Но сейчас в планах города этого нет. Да и такой необходимости тоже», - сообщил Бочкарев.

Однако заммэра допустил, что станция метро у аэропорта все-таки может появиться через 10-15 лет.

Пока единственная в России станция метро в аэропорту работает во «Внуково». Ее открыли в начале сентября, полностью интегрировав в здание аэропорта, а также соединив с терминалом «Аэроэкспресса».

Строительство Аэропорт Шереметьево Метро Андрей Бочкарев
22 декабря 2023, 10:50
Мост через канал имени Москвы отремонтировали в столице
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Пешеходный мост через канал имени Москвы, соединяющий центральную часть района Покровское-Стрешнево и одноименной природно-исторический парк, отремонтировали на северо-западе столицы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновили пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», - уточнил он.

По его словам, содержанию мостовых сооружений уделяют особое внимание. Их постоянно обследую и при необходимости ремонтируют.

За время ремонта рабочие восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры, заменили части лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия и уложили асфальт.

За 2023 год в Москве обновили девять мостовых сооружений. Это позволило продлить их срок эксплуатации и сделать более комфортными условия для движения водителей и пешеходов.

Москва 2023 Петр Бирюков

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