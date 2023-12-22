Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве

«Специалисты центра готовы рассказать об инфраструктуре столицы, помочь разобраться с картой и зарегистрировать пользователя на цифровом туристическом сервисе Russpass, где собрана информация об интересных местах и событиях города», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в инфоцентре помогут построить подходящий маршрут по Москве, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон. Он расположился около главного входа в парк и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Остальные информационные центры находятся в парке «Зарядье», на Тверской площади, на Северном и Южном речных вокзалах, в аэропортах Шереметьево и Внуково. Кроме того, мобильные центры работали на крупных столичных мероприятиях и в 20 других городах. За 10 месяцев этого года их услугами воспользовались почти 800 тысяч посетителей.

Ранее для жителей и гостей столицы подготовили новогодние маршруты в программе «Играй в Москву!»