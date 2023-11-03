Считавшиеся исчезнувшими животные начали возвращаться в Москву

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«Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума», - уточнил он.

Мэр добавил, что среди таких животных - осоед, зеленый дятел, голубь клинтух и другие.

По данным специалистов, на природных территориях столицы сейчас обитает 241 вид животных. Из них 116 внесли в Красную книгу Москвы, а два вида значатся в Красной книге России.

Ранее гриб из Красной книги России впервые обнаружили в Подмосковье. Уникальную находку - редчайшую рифолу курчавую - случайно нашли в лесах любители тихой охоты.