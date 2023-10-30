Сбой в движении поездов произошел на Казанском направлении МЖД и МЦД-3
Составы МЦД-3 и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) курсируют с задержкой. Движение затруднено из-за остановки одного из поездов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Представители ЦППК уточнили, в сторону Москвы с опозданием следуют несколько составов на МЦД-3 и Казанском направлении. Сбой в движении произошел из-за того, что на участке «Быково - Люберцы» остановился поезд из-за технических неполадок.
«К нему уже прибыл вспомогательный локомотив. Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего ввода задержанных поездов в график», - уточнил собеседник агентства.
Ранее москвичам сообщили, что расписание некоторых пригородных поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится до 30 ноября. Корректировки связаны с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.