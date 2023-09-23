Сборная Москвы заняла первое место на чемпионате высоких технологий
На чемпионате высоких технологий команда из столицы завоевала первое место в общем зачете. Участникам удалось обогнать 32 сборные со всей страны, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В Великом Новгороде 21 сентября состоялся финал чемпионата высоких технологий. Москву представляли 17 конкурсантов, 14 экспертов-наставников и сопровождающих. Команда состояла из студентов столичных колледжей и школьников.
Москвичи состязались по 10 компетенциям общего зачета и завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Столичная команда показала лучшие результаты в «Биопротезировании», «Биохимических технологиях и моделировании процессов», «Геопространственной цифровой инженерии», «Летающей робототехнике», «Нейросетях и больших данных» и «Организации и управлении ЭОГ-проектами (ESG-проектами)».
Соревнования - уникальная платформа, где специалисты обмениваются лучшими практиками в сфере подготовки кадров для высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.
Ранее старшеклассников из Москвы пригласили на «Профессиональное обучение без границ». Вместе с аттестатом они получат свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с присвоением разряда.