Сайт проекта «Активный гражданин» обновили

16 октября 2023, 10:21
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сайт проекта «Активный гражданин» модернизировали. Для пользователей изменили интерфейс и внедрили новые полезные функции, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

После обновления сайта рубрики «Городские новинки» и «Новости проекта» объединили в один раздел. Также у посетителей ресурса появилась возможность лайкать новости.

Кроме того, в отдельной вкладке создали специальную карту с реализованными идеями москвичей, а также со всеми доступными голосованиями, посвященными конкретным местам. Розовые флажки указывают на результаты проведенных работ, а зеленые - открытые голосования.

Во вкладке «Городские новинки» пользователи смогут следить за количеством просмотров каждой страницы и счетчиком, который подскажет, сколько осталось времени, чтобы поставить свою оценку. Раздел позволит москвичам узнать о ключевых преобразованиях в мегаполисе и делиться мнением о них. Благодаря рубрике «Пульс столицы» также можно отслеживать, как меняется город. В ней за три года москвичи поставили больше семи миллионов оценок.

Главная страница проекта отображает витрину с наиболее востребованными поощрениями. Их начисляют на сайте «Миллион призов» в обмен на баллы, которые пользователи накопили за активное участие в электронных проектах Москвы.

Ранее идеи москвичей взяли за основу при благоустройстве столицы. За год появились новые детские площадки, спортивные комплексы, места отдыха у воды и пешеходные зоны.

Технологии Москва 2023
Москвичам рассказали, когда в столице образуется снежный покров
23 октября 2023, 11:12
РИА «Новости»
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В выходные в Москве ожидается временный снежный покров. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Модели долгосрочных прогнозов погоды дружно показывают, что в конце рабочей недели в Москве будет приниматься снег», - уточнила она.

По словам синоптика, к концу недели поверхность земли остынет. Верхний слой почвы прихватит легким морозцем. Это позволит выпавшему снегу задержаться. К утру 28 октября в столичном регионе ожидается временный снежный покров, высота которого местами достигнет 10 сантиметров.

Согласно климатическим данным за период с 1961 по 1990 год, 28 октября считалось датой формирования временного снежного покрова в Москве. Однако в XXI веке было всего четыре случая, когда в этот день выпадал снег. Например, 28 октября в 2012 году снежный покров на ВДНХ достиг 12 сантиметров и продержался четверо суток.

Ранее на столицу опустился густой туман , из-за чего резко ухудшилась видимость. Кроме того, более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах в Москве.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Участника шоу Первого канала забрали с молитвы в военкомат в Москве — СМИ
22 октября 2023, 19:11
Фото: freepik.com
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В Москве участника шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат из мечети. Певец уверен, его хотят отправить в армию, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, сотрудники полиции приехали к мечети, расположенной в Котельниках. Они начали проверять паспорта у молящихся и выпускать их по одному.

Мамут рассказал журналистам, что некоторых мужчин в трех автобусах доставили в люберецкий военкомат. Там их заставили пройти срочную медкомиссию, которая почти всех признала годными к службе. Затем верующих привезли в Балашиху, где одних агитировали стать контрактниками, а других пытались отправить на срочную службу.

Baza уточнила, что Усеинов почти 10 лет назад получил российский паспорт в Крыму. В армию он не пошел по состоянию здоровья. По словам певца, в мае он получил повестку, но в сентябре у него была операция, о чем он сообщил в военкомат. После этого повестки не приходили. Мамут добавил, что он и еще несколько человек никуда не поехали и теперь их не выпускают, заставляя ждать следователей из СК, которые должны приехать в воскресенье.

Ранее сотрудник Большого театра получил отсрочку от призыва от имени военного комиссара Тверского района Москвы. Следователи усомнились в ее подлинности и основаниях для выдачи.

Армия Москва 2023
Более 400 самостроев снесли на северо-западе Москвы
20 октября 2023, 17:46
РИА «Новости»
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Госинспекция по недвижимости в результате проверок обнаружила на северо-западе Москвы 670 незаконных построек площадью более 92 тысяч квадратных метров. В судебном порядке начали рассматривать снос 16 из них, а более 400 из них уже демонтировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

Госинспекция по недвижимости провела более 1,5 тысячи проверок На северо-западе Москвы. Сотрудники ведомства выявили 516 нарушений. Большая часть из них связана с незаконным использованием земельных участков, нецелевым использованием земли и захламлением территории (96).

«Наибольшее количество самостроя было зафиксировано на территориях промышленных зон и промпредприятий, расположенных в районах Южное Тушино, Щукино, Строгино, а также Покровское-Стрешнево», - отметил глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, 430 незаконных сооружений площадью более 24 тысяч квадратных метров уже демонтировали. Владельцы 199 самовольных построек снесли свои сооружения самостоятельно.

Ранее стало известно о том, что москвичи стали в два раза чаще согласовывать незаконную перепланировку.

Благоустройство Москва 2023
Инвесторы начали строить более 60 соцобъектов в Москве
20 октября 2023, 15:10
РИА «Новости»
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За первые девять месяцев 2023 года столичные девелоперы получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, инвесторы построят 40 образовательных, семь спортивных, семь лечебно-оздоровительных и 12 культурно-просветительских объектов.

Бочкарев также отметил, что этот показатель превысил прошлогодний в два с половиной раза, когда девелоперы строили 37 социальных объектов площадью около 366 тысяч квадратных метров.

«Статистика показывает, что сегодня девелоперы готовы предлагать москвичам не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но также реализовывать социально-значимые проекты на территории столицы», - подчеркнул заммэра.

Больше всего разрешений на строительство социальных объектов - 17 - получили в Новой Москве. Их общая площадь составит 220 тысяч квадратных метров. На северо-западе столицы возведут 11 объектов, а в ЗАО - девять.

Ранее сообщалось о том, что жилой квартал в стиле русского севера создадут в Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

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