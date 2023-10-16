Сайт проекта «Активный гражданин» обновили

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После обновления сайта рубрики «Городские новинки» и «Новости проекта» объединили в один раздел. Также у посетителей ресурса появилась возможность лайкать новости.

Кроме того, в отдельной вкладке создали специальную карту с реализованными идеями москвичей, а также со всеми доступными голосованиями, посвященными конкретным местам. Розовые флажки указывают на результаты проведенных работ, а зеленые - открытые голосования.

Во вкладке «Городские новинки» пользователи смогут следить за количеством просмотров каждой страницы и счетчиком, который подскажет, сколько осталось времени, чтобы поставить свою оценку. Раздел позволит москвичам узнать о ключевых преобразованиях в мегаполисе и делиться мнением о них. Благодаря рубрике «Пульс столицы» также можно отслеживать, как меняется город. В ней за три года москвичи поставили больше семи миллионов оценок.

Главная страница проекта отображает витрину с наиболее востребованными поощрениями. Их начисляют на сайте «Миллион призов» в обмен на баллы, которые пользователи накопили за активное участие в электронных проектах Москвы.

Ранее идеи москвичей взяли за основу при благоустройстве столицы. За год появились новые детские площадки, спортивные комплексы, места отдыха у воды и пешеходные зоны.