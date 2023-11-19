Самую холодную ночь осени зафиксировали в Москве

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени. В столице 19 ноября подморозило почти до - 10 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Как и ожидалось, московская погода вновь обновила минимум осени», - уточнил он.

Синоптик отметил, что прошедшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум достиг - 9,2 градуса. Это на 0,6 градуса ниже, чем было накануне. В Московской области самую низкую температуру зафиксировали в Черустях - около - 15 (- 14,7).

Леус добавил, что показатели со среднесуточной температурой воздуха почти минус семь градусов по климату характерны наиболее холодному периоду года - концу января - началу февраля. Такая погода в Москве ожидается и в первой половине предстоящей недели.

Москвичам рассказали про погоду на следующей неделе. Синоптики спрогнозировали, что с 19 ноября в Москве и Подмосковье будет до - 6… - 7 градусов днем и - 10… - 12 градусов ночью.