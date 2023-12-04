04 декабря 2023, 02:30

Самолет больше часа не мог приземлиться в Шереметьево из-за снегопада

Pixabay
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В столичном аэропорту Шереметьево не могут приземлиться самолеты, так как взлетно-посадочная полоса засыпана снегом. Об этом сообщил источник «360».

«Самолеты не могу приземлиться в Шереметьево, так как взлетную полосу очистить не могут. Уже час кружит самолет над аэропортом», - сообщил собеседник издания.

В Шереметьево из-за снегопада отменили пять рейсов, около 35 бортов не смогли вовремя вылететь на маршрут. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Во Внуково отменили четыре вылета, 11 рейсов задержали.

В Домодедово из расписания выбились четыре рейса, один самолет отменили.

Снегопад в Москве побил суточный рекорд 1980 года по количеству осадков. К 18 часам на базовой метеостанции ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году. Синоптики отметили, что это предварительные данные.

Аэропорт Домодедово Погода Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Снегопад
03 декабря 2023, 20:15
Снегопад в Москве побил суточный рекорд 1980 года по количеству осадков
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москву пришел мощный снегопад. В воскресенье столица обновила суточный рекорд по осадкам за последние более чем 40 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным», - уточнил он.

Синоптик пояснил, что к 18 часам в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году.

По словам Леуса, пока зафиксировали предварительные данные, так как снегопад еще не прекратился. Точные показатели нового рекорда обнародуют после 21:00.

Специалист добавил, что больше всего засыпало снегом центр Москвы, Балчуг. В Московской области больше всего осадков выпало в Долгопрудном. На вышеуказанных метеостанциях в осадкомеры попало 11 миллиметров небесной влаги, заключил он.

Коммунальные службы на спецтехнике промели проезжую часть и пешеходные зоны. Затем обработали дороги противогололедной смесью.

Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
03 декабря 2023, 18:48
Инфраструктуру продолжили развивать во всех округах Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Работы по развитию и поддержанию инфраструктуры охватили все московские округа. Строители возводят новые объекты и контролируют уровень износа старых, чтобы вовремя провести локальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в ВАО в Косино-Ухтомском районе расширили Косинское шоссе на перекрестке с Салтыковской улицей. До этого там было затруднено движение в сторону области из-за большого потока автомобилей, который образовался после открытия участка федеральной трассы М-12 Москва - Казань.

Работы провели на отрезке Косинского шоссе от дома № 21 до владения № 28 на Каскадной улице, затронув также участок Салтыковской улицы. Чтобы снизить транспортную нагрузку, добавили дополнительную полосу движения от съезда с заправки. Теперь в сторону области можно ехать по шести полосам вместо пяти.

Переходно-скоростные полосы открыли при выезде с Салтыковской улицы на Косинское шоссе. Всего на этом участке обустроили и обновили примерно 1,9 тысячи «квадратов» дороги. Со стороны Каскадной улицы наземные переходы оборудовали контрастным освещением. Вместо старых дорожных знаков установили более 140 новых и заменили светофор.

В Москве с 2 декабря начали работать шесть новых «выделенок». В общей сложности открыли свыше трех километров выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта.

Дороги Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
03 декабря 2023, 16:38
Свыше 100 тысяч москвичей проголосовали за имя для детеныша панды
Сайт мэра и правительства Москвы
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В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте голосования по выбору имени для маленькой панды на сайте проекта «Активный гражданин». В опросе уже поучаствовали больше 100 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Среди предлагаемых 10 вариантов есть два русских имени - Маша и Катюша, остальные - китайские. Отдать свой голос за понравившееся имя могут все желающие в проекте «Активный гражданин». Для этого потребуется только учетная запись на портале mos.ru.

Китайские традиции диктуют называть панд на 100-й день с момента рождения.

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа. В ноябре животному исполнилось три месяца. Его вес достиг шести килограммов, а рост превысил 60 сантиметров.

У медвежонка появились первые зубы. Во время осмотра он попыталась укусить одного из сотрудников. Животное уже начало различать предметы, ползать по вольеру и рычать на ветеринаров.

Животные Зоопарки Москва 2023
03 декабря 2023, 15:08
Водителей предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада в Москве
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Москва оказалась во власти мощного снегопада 3 декабря. По этой причине видимость на дорогах мегаполиса упадет до 100 метров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег с ухудшением видимости до 50-100 метров», - говорится в сообщении.

Водителей призвали в непростых погодных условиях соблюдать дистанцию и скорость. Также москвичам посоветовали по возможности не садиться за руль, а воспользоваться городским транспортом.

«Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад», - порекомендовали в ведомстве.

Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД контролируют обстановку на дорогах в круглосуточном режиме.

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково.

Машины Снегопад Москва 2023 Погода в Москве

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