22 декабря 2023, 14:07

Салатовую линию метро в Москве могут продлить до Шереметьево

РИА «Новости»
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Люблинско-Дмитровскую линию московского метро могут продлить до аэропорта Шереметьево. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».

По его словам, на недавно открывшейся станции «Физтех» , которая стала конечной, продлили участки за оборотными тупиками. Это значит, что при необходимости Люблинско-Дмитровскую ветку смогут протянуть дальше - даже до Шереметьево.

«До Шереметьево - километров 20. Но сейчас в планах города этого нет. Да и такой необходимости тоже», - сообщил Бочкарев.

Однако заммэра допустил, что станция метро у аэропорта все-таки может появиться через 10-15 лет.

Пока единственная в России станция метро в аэропорту работает во «Внуково». Ее открыли в начале сентября, полностью интегрировав в здание аэропорта, а также соединив с терминалом «Аэроэкспресса».

Строительство Аэропорт Шереметьево Метро Андрей Бочкарев
22 декабря 2023, 10:50
Мост через канал имени Москвы отремонтировали в столице
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Пешеходный мост через канал имени Москвы, соединяющий центральную часть района Покровское-Стрешнево и одноименной природно-исторический парк, отремонтировали на северо-западе столицы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновили пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», - уточнил он.

По его словам, содержанию мостовых сооружений уделяют особое внимание. Их постоянно обследую и при необходимости ремонтируют.

За время ремонта рабочие восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры, заменили части лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия и уложили асфальт.

За 2023 год в Москве обновили девять мостовых сооружений. Это позволило продлить их срок эксплуатации и сделать более комфортными условия для движения водителей и пешеходов.

Москва 2023 Петр Бирюков
21 декабря 2023, 18:57
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зима
РИА «Новости»
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В начале новой недели в столицу придут небольшие морозы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, первая половина декабря характеризовалась традиционной для зимы погодой с холодом и снегом, однако ближе к середине месяца с приходом теплых атлантических воздушных масс погодные условия изменились.

К середине недели оттепель достигла пика, приблизившись к 4,1 градусам. В пятницу и субботу температура все еще будет плюсовой - около 3 градусов, однако будет идти снег. Он продолжится и в воскресенье, а на улице начнет холодать, что приведет к образованию гололедицы.

«В первые два дня новой недели днем уже -1…-3 градуса и еще немного подсыплет снежку», - уточнил Леус.

С понедельника температура установится на отметке около ноля градусов. Новогодняя ночь обещает быть снежной, с легким морозом до минус 4-9 градусов.

При этом Москва уже перевыполнила декабрьскую норму осадков на 6%. Только в ночь на 21 декабря в столице выпало 14% месячной нормы.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
21 декабря 2023, 18:03
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении в субботу
РИА «Новости»
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В субботу, 23 декабря, атмосферное давление в Москве может приблизиться к рекордно низким показателям. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому, 727 миллиметров ртутного столба», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Этот показатель приблизится к рекорду, зафиксированному в 1971 году, который составил 723 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, в ночь на воскресенье будет сильный снегопад, при этом температура будет колебаться от -3 до -1 градуса. Ожидается гололедица.

Значительное понижение температуры произойдет на следующей неделе. В ночь на 25 декабря похолодает до -8…-3 градусов, днем температура будет варьироваться от -6 до -1 градуса. В столице снова будет идти снег, хотя количество осадков в Москве уже превысило декабрьскую норму , а высота сугробов достигла 150-летнего максимума.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
21 декабря 2023, 17:53
Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3
РИА «Новости»
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Власти Москвы утвердили планировку территории рядом с МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, строители возведут современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково», а также реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть. Помимо этого, власти запланировали строительство надземного пешеходного перехода через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка.

«Будут построены гостиница и общественно-деловой объект общей площадью 135 тысяч квадратных метров», - добавил Собянин.

Площадь территории, которую планируется благоустроить, составила 193,79 гектара.

Ранее в Москве благоустроили территорию возле станции метро «Свиблово».

Благоустройство МЦД Сергей Собянин Москва 2023

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