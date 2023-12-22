Салатовую линию метро в Москве могут продлить до Шереметьево

По его словам, на недавно открывшейся станции «Физтех» , которая стала конечной, продлили участки за оборотными тупиками. Это значит, что при необходимости Люблинско-Дмитровскую ветку смогут протянуть дальше - даже до Шереметьево.

«До Шереметьево - километров 20. Но сейчас в планах города этого нет. Да и такой необходимости тоже», - сообщил Бочкарев.

Однако заммэра допустил, что станция метро у аэропорта все-таки может появиться через 10-15 лет.

Пока единственная в России станция метро в аэропорту работает во «Внуково». Ее открыли в начале сентября, полностью интегрировав в здание аэропорта, а также соединив с терминалом «Аэроэкспресса».