28 декабря 2023, 16:28

Сад с водоемами возведут в центре Москвы

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В центре Москвы на улице Сергея Макеева начали строить жилой квартал LIFE TIME. На его территории планируют обустроить пешеходную аллею, водоем с гейзерами и многоярусное озеленение, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Благоустройство площадью 1,8 гектара будет создано во внутреннем дворе-парке, который образуют девять строящихся жилых домов», - отметил он.

Бочкарев уточнил, что территории сделают несколько зон. Там появится всесезонный сад, пространства с кустарниками, уличной мебелью и места рядом с водой под навесом. На нем установят светильники, которые вечером будут создавать иллюзию звездного неба.

Заммэра добавил, что площадь многоярусного озеленения сада превысит семь тысяч «квадратов». Там разобьют газон, высадят хвойные растения и цветы. Вдоль цветника на склоне появится детская горка. Специалисты возведут игровую и спортивную площадки.

Ранее москвичам рассказали, что на месте бывшей промзоны «Южный порт» в Москве благоустроят более 25 гектаров зеленых территорий, где появятся скверы и аллеи с сотней видов растений.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
28 декабря 2023, 16:25
Реконструкцию четвертого корпуса больницы № 52 завершили в Москве
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В Москве завершили работы по реконструкции четвертого лечебного корпуса больницы № 52. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о решении возвести новый комплекс для ГКБ.

«Во времена COVID-19 это был флагманский центр, который не только спасал жизни десяткам и сотням самых тяжелых больных, но и создавал методики, по которым работала практически вся страна», - подчеркнул он.

Глава города отметил, что планируют построить новую современную клинику, площадь которой составит 75 тысяч квадратных метров. В нее смогут переселить все старые корпуса.

По словам главврача ГКБ № 52 Марьяны Лысенко, на основе результатов работы в пандемию создали учебное пособие для студентов и практикующих докторов.

В пресс-службе правительства уточнили, что лечебный корпус № 4 начали реконструировать три года назад. Обновленное медучреждение примет первых пациентов 10 января 2024 года. Новый корпус оборудовали 134 койками, в том числе 12 коек реанимации. Там будут работать 369 человек. В медучреждение закупили больше 1,6 тысячи единиц современного медоборудования.

В Москве с 2024 года все крупные многопрофильные больницы также начнут работать по новому стандарту экстренной помощи. Это позволит проводить весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки.

Больницы Строительство Врачи Медицина Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 15:27
Зимний фестиваль школьного спорта собрал больше трех тысяч москвичей
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В олимпийском комплексе «Лужники» в Москве прошел зимний фестиваль школьного спорта. Его участниками стали свыше трех тысяч человек, сообщил глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.

«Школьный спорт - это основа массового спорта, без которого невозможно существование здорового общества. Порой именно в школе зарождается любовь к физкультуре и спорту - с первых подаренных коньков, первого матча с друзьями на дворовой площадке или катке, первых достижений», - подчеркнул он.

Во время фестиваля московские подростки соревновались в лыжных гонках на дистанции в один и три километра. Среди них были учащиеся с ОВЗ. Победители получили награды из рук олимпийских чемпионов Александра Легкова и Александра Панжинского.

Все желающие также поиграли в вышибалы, а самые юные спортсмены состязались на беговелах. Любители экстремального спорта смогли посмотреть выступление известного сноубордиста Дениса Леонтьева, а затем соревнования по джиббингу. Гостям также продемонстрировали трюки на велосипедах.

Ранее москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января.

Спортсмены Школьники Фестивали Москва 2023
28 декабря 2023, 15:13
Почти тысячу ветхих домов расселили в Москве со старта программы реновации
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В Москве за шесть лет реализации программы реновации расселили 949 старых домов. В новые квартиры начали переезжать свыше 154 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Таких результатов удалось добиться в том числе за счет высоких темпов строительства нового жилья и подобранных стартовых площадок. По итогам 2023 года их количество превысило 600», - уточнил он.

Бочкарев отметил, что в общей сложности под заселение передали 277 новостроек.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в уходящем году новое жилье в 59 новостройках получили свыше 47 тысяч жителей 311 ветхих пятиэтажек.

По его словам, москвичи из 278 домов, которые приступили к переселению в этом году, уже оформили документы. Жители еще 33 старых домов пока рассматривают предложения о жилье.

Руководитель департамента столичного горимущества Максим Гаман рассказал, что примерно 7,9 тысячи человек получили ключи от нового жилья в ЮВАО, свыше 3,8 тысячи жителей - на юге столицы и более 3,4 тысячи - в ТиНАО.

Более 45 центров информирования по реновации также открыли в Москве за год. В них новые жильцы могут получить консультацию и ответы на вопросы по программе.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
28 декабря 2023, 14:50
Москвичам пообещали морозы до -25 градусов после Нового года
РИА «Новости»
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На Москву и область надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. После периода тепла, который держался с 17 декабря, настанут холода до -25 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В последний день года будет облачно, возможны снегопады. Температура ночью и утром в столице составит от -3 до -1 градуса, в области столбики термометров покажут от -5 до 0. Днем морозы усилятся, температура в Москве опустится до -10 градусов, а по области до -13. Ветер сначала будет юго-западным, но затем сменится на северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Новогодняя ночь будет морозной : от -15 до -10 градусов, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Дневная температура изменится незначительно, северный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду.

С первого дня нового года настанет переменная облачность, но осадков не предвидится. Со 2 января температура продолжит снижаться, в течение дня будет от -17 до -12, что еще на 7-9 градусов ниже нормы. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до девяти метров в секунду.

Морозы усилятся с 3 января. Ночью температура может снизиться до -25…-20, а днем до -20…-15 градусов, что на 14 градусов холоднее климатической нормы. Ожидается северо-восточный ветер.

С начала 2000-х годов самую низкую температуру в новогоднюю ночь в регионе зафиксировали в 2003 году. Она составила -15,4 градуса. В 2016 году столбит термометра достиг отметки в -11,6 градуса. Новогодняя ночь в этом году, вероятно, войдет в тройку самых холодных.

Легкий мороз и снег уже накрыли Москву в четверг, 28 декабря. Температура в течение дня опустится до минус трех градусов.

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