Сад с водоемами возведут в центре Москвы

«Благоустройство площадью 1,8 гектара будет создано во внутреннем дворе-парке, который образуют девять строящихся жилых домов», - отметил он.

Бочкарев уточнил, что территории сделают несколько зон. Там появится всесезонный сад, пространства с кустарниками, уличной мебелью и места рядом с водой под навесом. На нем установят светильники, которые вечером будут создавать иллюзию звездного неба.

Заммэра добавил, что площадь многоярусного озеленения сада превысит семь тысяч «квадратов». Там разобьют газон, высадят хвойные растения и цветы. Вдоль цветника на склоне появится детская горка. Специалисты возведут игровую и спортивную площадки.

Ранее москвичам рассказали, что на месте бывшей промзоны «Южный порт» в Москве благоустроят более 25 гектаров зеленых территорий, где появятся скверы и аллеи с сотней видов растений.