РУДН и РГУ имени Косыгина закрыли на карантин из-за вспышки кори

По данным издания, вузы временно закрыли для посещений из-за того, что большая часть студентов и преподавателей не сделали прививку от кори.

Зимние каникулы в учреждениях должны закончиться со дня на день. Mash уточнил, что дистанционный формат обучения запланирован до 8 февраля.

В конце января депутату Московской городской Думы Дмитрию Локтеву также пришлось отменять все запланированные встречи из-за объявления о вспышке кори в подъезде на северо-западе столицы, где находится его приемная. При этом всех жильцов по предписанию Роспотребнадзора обязали пройти вакцинацию от кори.

Кроме того, Telegram-канал MSK1.RU ранее сообщал , что Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия на северо-востоке Москвы после обнаружения кори у женщины. После этого детским и взрослым поликлиникам в Бабушкинском районе, ближайшим к месту жительства зараженной, порекомендовали провести экстренную вакцинацию против кори.

В пресс-службе ведомства пояснили журналистам, что перечень контактных лиц уже определили, их начали вакцинировать.

Врач общей практики Мария Беляева также рассказала, что распознать корь самостоятельно человек может по очень высокой температуре. Иногда она доходит до 40 градусов.