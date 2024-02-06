06 февраля 2024, 17:11

РУДН и РГУ имени Косыгина закрыли на карантин из-за вспышки кори

Freepik
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В Москве в РУДН и РГУ имени Косыгина объявили карантин. Причиной тому послужили выявленные случаи заражения корью, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, вузы временно закрыли для посещений из-за того, что большая часть студентов и преподавателей не сделали прививку от кори.

Зимние каникулы в учреждениях должны закончиться со дня на день. Mash уточнил, что дистанционный формат обучения запланирован до 8 февраля.

В конце января депутату Московской городской Думы Дмитрию Локтеву также пришлось отменять все запланированные встречи из-за объявления о вспышке кори в подъезде на северо-западе столицы, где находится его приемная. При этом всех жильцов по предписанию Роспотребнадзора обязали пройти вакцинацию от кори.

Кроме того, Telegram-канал MSK1.RU ранее сообщал , что Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия на северо-востоке Москвы после обнаружения кори у женщины. После этого детским и взрослым поликлиникам в Бабушкинском районе, ближайшим к месту жительства зараженной, порекомендовали провести экстренную вакцинацию против кори.

В пресс-службе ведомства пояснили журналистам, что перечень контактных лиц уже определили, их начали вакцинировать.

Врач общей практики Мария Беляева также рассказала, что распознать корь самостоятельно человек может по очень высокой температуре. Иногда она доходит до 40 градусов.

Вузы Москва
06 февраля 2024, 16:48
ЖК с фактурными фасадами и террасами появится на севере Москвы
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В Северном округе Москвы планируют возвести жилых шесть корпусов в необычном оформлении из разных материалов. Внутри ЖК появятся благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха для взрослых, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Общая площадь квартир в жилых корпусах составит около 86 тысяч квадратных метров. Их отличительной особенностью станут фасады, на которых будут сочетаться металл, стекло и бетонная плитка», - отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что корпуса в Западном Дегунине полностью достроят в 2026 году.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасад будет выделяться панорамным остеклением со стемалитовыми вставками и многообразием летних помещений, включая треугольные и угловые балконы, открытые террасы на верхних этажах.

Он добавил, что первые этажи стали особым уровнем городской жизни, поэтому при проектировании ЖК им уделили пристальное внимание. Там разместят коммерческие и социальные помещения, что позволит сформировать динамичный урбанистический ландшафт.

В состав ЖК «Бусиновский парк» войдут шесть корпусов. Также в проекте заложено строительство четырех детских садов для 750 воспитанников и двух школ на 1700 мест.

Строительство общежития для студентов МГТУ имени Баумана в Москве также вышло на финишную прямую. Два корпуса объекта будут включать 620 жилых блоков.

Строительство Москва
06 февраля 2024, 16:33
Более 20 домов поэтов и писателей восстановили в Москве
РИА «Новости»
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С 2015 года в Москве отреставрировали свыше 20 многоквартирных домов, которые связывают с жизнью и деятельностью известных литераторов. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта столицы.

Например, специалисты отремонтировали здание по адресу Большая Бронная, дом 2/6. Оно известно благодаря советскому поэту и писателю Михаилу Исаковскому. Его песни «Катюша», «Ой, цветет калина» и «В лесу прифронтовом» с годами стали всенародными хитами. Исаковский прожил на Большой Бронной, в доме 2/6, с 1970 по 1973 год. Это шестнадцатиэтажное здание, воздвигнутое в 1968 году по уникальному архитектурному проекту.

Также реставрация затронула дом № 3 в 2-м Павловском переулке, который ассоциируется с именем великого русского поэта Сергея Есенина. С 1914 по 1915 год поэт жил здесь в двух арендованных комнатах со своей супругой Анной Изрядновой.

Работники Фонда капремонта восстанавливали в зданиях фасады и инженерные системы, приводя дома в первоначальный вид.

Также в столице согласовали проект реставрации водоемной башни XIX века.

Ремонтировать объект культурного наследия будет инвестор.

Благоустройство ЖКХ Писатели Москва
06 февраля 2024, 16:12
Московские хирурги прооперировали девочку с редкой патологией аорты
Freepik
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В Москве специалисты детской клинической больницы имени Пирогова провели сложную операцию девочке с редкой патологией аорты. За жизнь ребенка врачи боролись больше 10 часов, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«При обследовании пациентки было выявлено, что на уровне почечных артерий аорта на протяжении пяти–шести сантиметров сужалась до нитевидного состояния», - уточнил замглавврача по хирургической работе РДКБ Максим Сухов.

Девочку из Иркутской области врачи стали наблюдать сразу после рождения из-за высокого артериального давления. Во время обследования выяснилось, что причина этого кроется в почти полном прерывании аорты.

На лечение пятимесячную девочку направили в отделение детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. После более тщательного обследования медики выявили и другие проблемы - из-за нарушения кровоснабжения сильно страдали почки.

Специалисты решили прооперировать маленькую пациентку. Во время операции медики выполнили протезирование аорты и вшили синтетический протез.

Сухов пояснил, что сосудистый протез нужно было вшивать выше устьев почечных артерий, и остановка кровотока в аорте вызвала бы гибель почек. Поэтому их на время удали из организма и поместили на лед.

Сложнейшая операция длилась более десяти часов и закончилась благополучно. Послеоперационный период под наблюдением специалистов также прошел без осложнений.

Врачи в Москве также спасли столетнюю пациентку с проблемами сердца. Пенсионерке вовремя установили кардиостимулятор.

Дети Врачи Москва
06 февраля 2024, 14:57
Москву накроют интенсивные снегопады в среду
РИА «Новости»
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В течение суток в Москву придет стремительный циклон, который принесет с собой интенсивный снегопад, шквальный ветер и снежные бури. Об этом РБК рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Циклон очень быстрый, он за предстоящие сутки пройдет 1400 километров», - рассказал он.

По словам синоптика, сильный снегопад будет кратковременным. Он начнется после полудня 7 февраля и закончится в ночь на 8 февраля. За это время в городе выпадет от шести до 11 миллиметров осадков, около четверти месячной нормы.

Грядущие снегопады могут побить рекорд 29-летней давности, когда осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

При этом в Минэкологии сообщили, что зимы в Подмосковье стали более теплыми за последние 30 лет. Резкие колебания температуры зимой стали привычным явлением.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва

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