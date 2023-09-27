«Рози» над Россией. Антициклон вернул в столичный регион двадцатиградусное тепло

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По словам специалиста, температура в Москве достигнет 19-21 градуса, в Подмосковье - 17-22 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, его скорость составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, однако показатель составит 758 миллиметров ртутного столба, а это превышает норму.

В четверг, отметил Леус, в Москве будет без осадков, воздух может прогреться до 22 градусов тепла.

«Наши немецкие коллеги дали антициклону, господствующему над центром Европейской России имя „Рози“ („Rosi“)», - добавил метеоролог.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что Россию ждет неустойчивая погода в зимний период. Как считает ведущий специалист центра погоды «Фобос», капризная погода будет постоянно колебаться между заморозками и оттепелью, снегопадами и ледяными дождями.

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