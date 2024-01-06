Рождественские службы пройдут в 550 храмах Москвы
Более 500 храмов Москвы проведут рождественские службы в предстоящую ночь. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
Московская патриархия 5 января объявила о переносе иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя на время рождественского богослужения. Образ привезли из научно-реставрационного центра имени Грабаря и разместили в специальном киоте, расположенном у правого клироса.
По его оценке, количество верующих, которые посетят праздничное богослужение, составит около миллиона человек.
«Будет около 550 храмов. Думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше», - заявил он.