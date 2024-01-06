06 января 2024, 13:23

Рождественские службы пройдут в 550 храмах Москвы

РИА «Новости»
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Более 500 храмов Москвы проведут рождественские службы в предстоящую ночь. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

Московская патриархия 5 января объявила о переносе иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя на время рождественского богослужения. Образ привезли из научно-реставрационного центра имени Грабаря и разместили в специальном киоте, расположенном у правого клироса.

По его оценке, количество верующих, которые посетят праздничное богослужение, составит около миллиона человек.

«Будет около 550 храмов. Думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше», - заявил он.

РПЦ Православное рождество Москва
06 января 2024, 13:25
Внук Никиты Хрущева скончался в Москве
РИА «Новости»
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Тело внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева нашли в квартире в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

У первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева было пять внуков. Троих: Никиту, Алексея и Ивана родила дочь политика Рада Хрущева-Аджубей. Младший живет в США и преподает в Гарвардском университете. Старший умер несколько лет назад. О судьбе Алексея ничего неизвестно.

Еще двое внуков родились по линии сына Сергея. Их назвали в честь деда и отца. Никита Хрущев скончался от инсульта в 2007 году. Данных о Сергее Хрущевых в открытых источниках нет, но известно, что он проживает в Москве.

По словам собеседника, спасателей вызвал знакомый владельца квартиры, сообщив, что во время телефонного разговора его собеседнику стало плохо и связь с ним оборвалась.

Прибывшим на месте специалистам дверь никто не открыл. Спасатели дождались прихода на место женщины, у которой были ключи. В помещении они увидели тело мужчины 1969 года рождения.

Москва
06 января 2024, 12:33
Москвичей предупредили о перекрытии ряда центральных улиц
РИА «Новости»
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В связи с проведением рождественских мероприятий в храме Христа Спасителя в центре Москвы перекроют ряд улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

С 18:00 6 января до 03:00 7 января движение закроют в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

Водителей попросили заранее просчитывать свой маршрут с учетом ограничений.

За день до Рождества, 7 января, православные христиане отмечают сочельник. По библейскому преданию, в этот день в небе впервые увидели Вифлеемскую звезду как символ прихода Спасителя.

В сочельник желательно не заниматься рукоделием и постараться не выносить мусор. Также стоит отказаться от уборки и всех сложных дел, иначе так пройдет весь ближайший год.

Водители Православное рождество Москва
05 января 2024, 18:53
Электричество по обычной схеме вернули в дома на северо-востоке Москвы после аварии
РИА «Новости»
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Более суток понадобилось аварийным бригадам для ликвидации всех последствий пожара на электроподстанции в московском районе Бескудниково, оставившей жителей северо-восточных районов столицы без отопления и света. На время ремонта все дома перевели на резервные источники энергии. О завершении работ в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что все дома подключили к постоянной схеме электроснабжения.

«Двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан», - подчеркнул Собянин.

Пожар на трансформаторной подстанции произошел в минувший четверг, 4 января. В результате без света и отопления остались дома районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное.

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, от пострадавшей станции энергия шла на тепловые пункты.

Часть домов и социальных объектов энергетики перевели на резервные источники энергоснабжения на время проведения работ. В мэрии создали специальный оперативный штаб для привлечения всех городских служб к ликвидации последствий нештатной ситуации.

Коммунальные аварии Сергей Собянин Москва
05 января 2024, 13:28
Москвичей предупредили об аномальной погоде в столице
РИА «Новости»
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Жителям и гостям Москвы необходимо сохранять бдительность в период аномально-холодной погоды с 6 по 8 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«В период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы», - заявили в ведомстве.

МЧС посоветовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, не допускать перегрузки в электрических сетях, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.

Метеоролог Роман Вильфанд сообщал, что в среду и четверг в Московском регионе зафиксировали пик холодной погоды , теперь морозы пойдут на спад. По его словам, с 5 по 8 января в течение дня температура будет варьироваться от -14 до -23 градусов. При этом самым холодным днем станет 7 января - до -24 градусов в ночное время суток.

МЧС РФ Погода Погода в Москве Москва

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