Рост производства столичных машин и оборудования составил 36% за 5 месяцев 2024 года

Например, станок для московской компании «Витулус СМЕ» помог привести в порядок элементы декора арки Московских ворот. Сделанные в прошлом веке медные фигуры покрылись патиной и естественными органическими загрязнениями. Благодаря устройству бесконтактной лазерной очистки поверхности от столичного производителя удалось очистить конструкцию перед началом туристического сезона в Санкт-Петербурге.

В столице активно наращивают выпуск станков, которые не зря считают важнейшей производственной единицей. За указанный период объем производства в натуральном выражении этого оборудования - как металлообрабатывающего, так и деревообрабатывающего - выросло в 1,3 раза.

Станки, которые производят в Москве, используют в машиностроении для обработки металла. В деревообрабатывающей промышленности с их помощью изготавливают мебель и применяют в том числе при реставрационных работах.

«Щербинский лифтостроительный завод выпустил 245 тысяч лифтов с момента основания. Этому способствовало увеличение спроса на лифтовое оборудование в первом полугодии 2024 года в рамках закупки для региональных программ капитального ремонта и повышенный интерес к новой лифтовой платформе, представленной на выставке в Санкт-Петербурге», - пояснил он.

По словам Гарбузова, дополнительным стимулом стало производство высокоскоростных лифтов для высотного строительства, которые развивают скорость свыше двух метров в секунду.

Московская продукция машиностроения пользуется спросом и за рубежом - в 2023 году ее доля достигла 25% от совокупного объема несырьевого неэнергетического экспорта города.

Ликсутов назвал машиностроительную отрасль одной из ведущих в столице: на сегодняшний день она насчитывает свыше 260 производств. С января по май объем выпуска продукции увеличился на 36%.

«Изделия столичных предприятий применяют в автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, медицине и других областях по всей стране и за ее пределами», - обратил внимание заммэра города.

В натуральном выражении заметно вырос объем производства воздушных и вакуумных насосов - показатель увеличился в 2,2 раза. Поршневых компрессоров производят вдвое больше, втрое нарастили выпуск выпуск козловых и полукозловых кранов, на 24% - конвейеров, почти в два раза - холодильного оборудования и более чем в семь раз - установок для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что город также демонстрирует устойчивый рост в части лифтостроения.