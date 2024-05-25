25 мая 2024, 13:29

Рост производства машин и оборудования в Москве превысил 12%

Читайте нас в: Google Новости

В Москве за первый квартал 2024 года предприятия увеличили производство машин и оборудования более чем на 12,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Активную поддержку машиностроению оказывает растущая пищевая промышленность. Только за первые три месяца 2024 года на 17,6% вырос выпуск столичного оборудования для производства продуктов питания и напитков. Возможности предприятий значительно растут благодаря технике, она же позволяет создавать различные продукты, которые востребованы не только среди москвичей, но и жителей всей страны.

Положительную динамику отмечают и в станкостроении Москвы. Этот фактор - один из ключевых в развитии промышленности. Станки обеспечивают высокую точность обработки, производительность и эффективность. За первый квартал рост выпуска агрегатов для металлообработки составил 65%, а для деревообработки - 7,7%.

В Москве, городе с развитым производством, работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. На них трудоустроены 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

В развитии столичных производств важную роль играет город: он предоставляет промышленникам более 20 системных мер поддержки. Предприятиям в том числе предоставляют земельный участок под строительство или возможность модернизировать производство в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что столичный завод «МЭЛ» в его рамках открыл производственный цех по выпуску высокоскоростных лифтов. На предприятии также создают высоко- и низковольтное оборудование, трансформаторные подстанции и распределительные пункты.

«По итогам 2023-го компания стала лидером по установке лифтов со скоростью более двух метров в секунду. В прошлом году в России было введено в эксплуатацию свыше 160 новых высокоскоростных лифтов предприятия», - сказал он.

Овчинский добавил, что доля заводских подъемников, которые запустили в эксплуатацию в 2023 году, составила приблизительно четверть от общего количества лифтов со скоростью движения от двух до восьми метров в секунду.

Он напомнил, что в московский машиностроительный комплекс входит более 260 заводов. На них работают свыше 11,7 тысячи специалистов, среди которых инженеры, программисты, испытатели, техники, механики и другие высококлассные профессионалы.

«За январь–март 2024 года предприятия нарастили производство более чем на 12%», - сказал Ликсутов.

Отрасль, обратил внимание заммэра, чрезвычайно важна для обеспечения оборудованием всех секторов промышленности. Благодаря ей также внедряют научно-технические инновации и укрепляется технологический суверенитет страны.

Выпуск комплектующих насосов и компрессоров увеличился более чем в 2,8 раза - это наиболее заметный рост. Производство промышленных печей и камер нарастили более чем в 1,4 раза, мостовых кранов - более чем в 3,1 раза, конвейеров - более чем в 1,4 раза. Выпускать прочее холодильное оборудование стали практически вдвое больше.

Россия Машины Заводы Промышленность Москва
24 мая 2024, 09:12
Ефимов: по программе «Один рубль за кв. м в год» отремонтируют 3 исторических здания для гостиниц Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве арендаторы начнут ремонтировать три здания для размещения гостиниц в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год». Некоторые работы уже начались, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице действует программа „Один рубль за квадратный метр в год“ для размещения гостиниц. Она позволяет восстанавливать городские объекты недвижимости и развивать туристический бизнес», - пояснил он.

Инвесторов, добавил Ефимов, определили по результатам торгов. Они отреставрируют три исторических здания общей площадью свыше полутора тысяч квадратных метров. Постройки в удовлетворительном состоянии, но нужны работы по их сохранению, на которые дадут пять лет.

Одним из объектов стал двухэтажный особняк в Товарищеском переулке площадью 255,7 квадратного метра - объект культурного наследия «Дом, в котором родились и в 1850–1870-е годы жили братья Сергей и Константин Коровины. Вторым - двухэтажный «Дом купца Бавыкина, 1840-е гг., 2-я пол. ХХ в.» на Электрозаводской улице площадью в 422,8 квадратного метра. Двухэтажный деревянный «Больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, 1875 г., архитектор А. А. Мейнгард» выбрали третьим. Он находится в переулке Огородная Слобода и занимает пространство в 867,4 квадратного метра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год» для размещения гостиниц на торги выставляют не только объекты культурного наследия, но и здания без охранного статуса.

«Всего на данный момент с инвесторами заключено пять договоров. Арендаторы двух объектов общей площадью 762,7 квадратного метра в короткие сроки выполнили ремонт, открыли отели, прошли классификацию и уже пользуются льготной ставкой», - добавил он.

Программа дает возможность инвесторам участвовать в специальных аукционах, ремонтировать здания и открывать в них отели. Номерной фонд при этом должен занимать минимум 75% от общей площади сооружения.

Гостинице также придется пройти классификацию и получить категорию - три, четыре или пять звезд. После этого инвестор сможет обратиться в комитет по туризму, чтобы согласовать дальнейший переход на льготную ставку аренды объекта недвижимости из расчета один рубль за квадратный метр в год.

Инвестиции Ремонтные работы Москва
23 мая 2024, 14:12
Ефимов: архитектурно-отделочные работы начались на строящейся станции «ЗИЛ»
Читайте нас в: Google Новости
Строители начали отделочные работы в блоке технических помещений на строящейся станции «ЗИЛ» Троицкой линии столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На будущей станции „ЗИЛ“ ведется одновременно весь спектр работ - от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки», - уточнил он.

По словам Ефимова, одновременное проведение работ связано со сложностью станционного комплекса и наличием большого количества подобъектов - это оборотные тупики перед и за станцией, вестибюль и эвакуационный выход, соединительная ветка и пересадка на перспективную Бирюлевскую линию.

«Также уже начались архитектурно-отделочные работы - в блоке технических помещений ведется устройство кирпичных перегородок и их штукатурка», - добавил заммэра.

Платформу на станции «ЗИЛ» выполнили в монолите. Работы по армированию и заливке бетоном пола и колонн уже завершили. В служебных помещениях будущего вестибюля начался монтаж электрокабеля, трубопроводов и воздуховодов.

На участках станционного комплекса, где возведение основных конструкций завершено, ведется обратная засыпка котлована, уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На платформе и в готовых секциях оборотных тупиков перед станцией выполняется устройство верхнего строения пути, в левом перегонном тоннеле строители готовятся к бетонированию жесткого основания», - пояснил он.

Также идут работы по двум притоннельных сооружениям. На водоотливной установке выполнили технологическую сбойку из чугунных колец, а на будущей установке тоннельной вентиляции разрабатывают грунт котлована.

Метро Москвы Москва
21 мая 2024, 21:18
Более 3 тысяч рабочих мест для офисных сотрудников появится на западе Москвы по городской программе
Читайте нас в: Google Новости
На западе Москвы откроют многофункциональный деловой центр, работу в котором смогут найти более 3,2 тысячи человек. Его построят благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), пояснил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

В бизнес-центре, кроме офисов, также предусмотрели помещения для торговых модулей и предприятий общественного питания. В нем будет подземная парковка с зарядными устройствами для электромобилей, а на прилегающей территории - открытый паркинг для велосипедов и самокатов.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская подчеркнула, что здесь запланировали не только строительство многофункционального центра с подземной автостоянкой.

«А также возведение жилых домов, в том числе для реализации Программы реновации и объектов образования: детских садов, школ и поликлиники», - пояснила она.

Коммерческий директор дирекции коммерческой недвижимости ПИК Никита Бобарыкин пояснил, что за основу проекта делового центра LAKES взяли идею многофункциональности.

«Комплекс станет не только комфортным местом работы, но и дополнительной точкой притяжения для жителей», - сказал он.

Бобарыкин обратил внимание на тот факт, что открытие нового объекта коммерческой инфраструктуры будет способствовать развитию предпринимательской активности. Кроме того, это поможет сформировать современный облик района.

Бизнес-центр расположится в районе Очаково-Матвеевское, недалеко от станции «Озерная» Солнцевской линии метро. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор за счет собственных средств построит на Озерной улице 17-этажный деловой комплекс где смогут найти работу более 3,2 тысячи человек», - отметил Овчинский.

Он добавил, что площадь составит порядка 38 тысяч квадратных метров Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года. Она уже охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости - новых промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, учреждений образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда привлекут более 1,4 триллиона рублей. Благодаря этому получится создать свыше 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Промышленность Москва
21 мая 2024, 14:09
Ефимов: готовность тоннеля под МКАД на южном направлении МСД составляет 80%
Читайте нас в: Google Новости
Монолитные работы при возведении тоннеля под 32-м километром МКАД завершают на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Шестиполосный тоннель по основному ходу МСД строят под МКАД - на 32-м километре Кольцевой автодороги», - напомнил он.

Протяженность тоннеля превысит 102 метра. Для его возведения с учетом рамповых участков использовали почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций, подчеркнул Ефимов.

Фасад тоннеля площадью более тысячи «квадратов» - вентилируемый, из металлокерамических панелей.

«В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе превышает 50%», - уточнил заммэра.

При возведении тоннеля его основные конструкции сооружали под защитным экраном, добавил он. Это дало возможность вести работы, не прибегая к перекрытию проезжей части МКАД.

Для защитного экрана использовали 72 трубы. Для его устройства с обеих сторон МКАД потребовалось возвести технологические насыпи. Затем специалисты смонтировали 384 буросекущие сваи, разработали стартовый и приемный котлованы.

Сейчас продолжаются работы по внутреннему электроснабжению тоннеля. Для этого потребуется в общей сложности почти два километра электрического кабеля.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, чтобы эксплуатация тоннеля была действительно безопасной, в нем предусмотрели системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со спецоборудованием.

«В системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения», - добавил Загрутдинов.

Дороги Промышленность Москва

Новости по теме