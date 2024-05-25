Рост производства машин и оборудования в Москве превысил 12%

Активную поддержку машиностроению оказывает растущая пищевая промышленность. Только за первые три месяца 2024 года на 17,6% вырос выпуск столичного оборудования для производства продуктов питания и напитков. Возможности предприятий значительно растут благодаря технике, она же позволяет создавать различные продукты, которые востребованы не только среди москвичей, но и жителей всей страны.

Положительную динамику отмечают и в станкостроении Москвы. Этот фактор - один из ключевых в развитии промышленности. Станки обеспечивают высокую точность обработки, производительность и эффективность. За первый квартал рост выпуска агрегатов для металлообработки составил 65%, а для деревообработки - 7,7%.

В Москве, городе с развитым производством, работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. На них трудоустроены 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

В развитии столичных производств важную роль играет город: он предоставляет промышленникам более 20 системных мер поддержки. Предприятиям в том числе предоставляют земельный участок под строительство или возможность модернизировать производство в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что столичный завод «МЭЛ» в его рамках открыл производственный цех по выпуску высокоскоростных лифтов. На предприятии также создают высоко- и низковольтное оборудование, трансформаторные подстанции и распределительные пункты.

«По итогам 2023-го компания стала лидером по установке лифтов со скоростью более двух метров в секунду. В прошлом году в России было введено в эксплуатацию свыше 160 новых высокоскоростных лифтов предприятия», - сказал он.

Овчинский добавил, что доля заводских подъемников, которые запустили в эксплуатацию в 2023 году, составила приблизительно четверть от общего количества лифтов со скоростью движения от двух до восьми метров в секунду.

Он напомнил, что в московский машиностроительный комплекс входит более 260 заводов. На них работают свыше 11,7 тысячи специалистов, среди которых инженеры, программисты, испытатели, техники, механики и другие высококлассные профессионалы.

«За январь–март 2024 года предприятия нарастили производство более чем на 12%», - сказал Ликсутов.

Отрасль, обратил внимание заммэра, чрезвычайно важна для обеспечения оборудованием всех секторов промышленности. Благодаря ей также внедряют научно-технические инновации и укрепляется технологический суверенитет страны.

Выпуск комплектующих насосов и компрессоров увеличился более чем в 2,8 раза - это наиболее заметный рост. Производство промышленных печей и камер нарастили более чем в 1,4 раза, мостовых кранов - более чем в 3,1 раза, конвейеров - более чем в 1,4 раза. Выпускать прочее холодильное оборудование стали практически вдвое больше.