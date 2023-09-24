Родителей будут оповещать о посещении школ и питании детей в сервисе «Москвенок»

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Приложение «Москвенок» упростило процесс подключения электронной услуги «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже». До этого родителям требовалось писать на бумаге заявление и нести его в школу. Сейчас услуга будет подключена в автоматическом режиме всем пользователям сервисов «Московской электронной школы». Например, тем, кто записывал ребенка в образовательное учреждение онлайн.

Кроме того, другие родственники и представители ребенка также смогут получить доступ к услуге. Для этого родителям нужно подать заявление на сайте mos.ru. При подключенной функции информирования о проходе и питании родители получат оповещения, когда ребенок вошел в школу и вышел из нее, поел в столовой или купил что-то в буфете. Помимо этого, поступят данные о балансе карты, зачислении денег на счет, билетах в музей. Сообщения поступят на электронную почту или push-уведомлением на смартфон.

Ранее для детей выпустили более 550 тысяч карт «Москвенок» в новом дизайне. Их украсили картинами художников.