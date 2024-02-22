22 февраля 2024, 12:15

«Робокошки» выполнили почти 30 тысяч заданий в московских больницах

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Роботизированные курьеры-помощники — «робокошки» — с ноября выполнили почти 30 тысяч заданий в трех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За три месяца они успели преодолеть в больницах тысячу километров и выполнить почти 30 тысяч разных заданий», - рассказала она.

Роботов интегрировали в работу трех столичных стационаров: городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и ГКБ № 15 имени О. М. Филатова в ноябре 2023 года.

Задачи робокошек в медицинских учреждениях включают в себя доставку еды и лекарств, перевозку медицинских принадлежностей, встречу пациентов и помощь с транспортировкой их личных вещей. Роботы-курьеры не только облегчают ежедневную работу медицинских работников, но и поднимают настроение посетителям и пациентам больниц.

Кроме того, в московских парках уже начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель». Они приводят в порядок прогулочные дорожки в парках.

Роботизированные курьеры-помощники - «робокошки» - с ноября выполнили почти 30 тысяч заданий в трех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Больницы Роботы Технологии Анастасия Ракова Москва
22 февраля 2024, 12:46
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в праздничные выходные
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Во время длинных выходных московские коммунальщики будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В преддверии Дня защитника Отечества все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, он сохранится до 25 февраля включительно», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он пояснил, что ответственные лица всех структур, оперативный и ремонтный персонал выйдут на круглосуточное дежурство. Электросетевые объекты, противопожарные меры и антитеррористическую защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры взяли под особый контроль.

Бирюков добавил, что системы ресурсообеспечения в Москве имеют достаточный запас мощности для бесперебойного обслуживания потребителей. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и спасателей привели в готовность.

Кроме того, во время праздничных выходных для уборки снега выведут необходимое количество коммунальной техники и дворников.

С 23 по 25 февраля график работы соцучреждений и государственных служб Москвы изменится. При этом большая часть организаций будет работать в прежнем режиме.

23 февраля Петр Бирюков Москва
22 февраля 2024, 11:48
Летом на Красной площади проведут физкультурный парад
Global Look Press
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В Москве в августе этого года на Красной площади состоится первый физкультурный парад. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, предложивший прошлой осенью российскому лидеру Владимиру Путину возродить эту советскую традицию.

Он уточнил журналистам, что парад соберет как минимум десять тысяч участников, включая звезд спорта.

Кремлев в шутливой форме прокомментировал Shot возможность участия в параде звезд, побывавших на голой вечеринки Ивлеевой.

«Они будут волонтерами отрабатывать там, больше уборкой заниматься», - сказал он.

Кремлев добавил, что парад в первые выходные августа станет ярким мероприятием, которое смогут посетить все желающие бесплатно.

Накануне Путин во время церемонии открытия первых «Игр будущего» в Казани назвал российских спортсменов одними из самых сильных в мире. По его словам, международный мультиспортивный турнир будет вне политики.

Спортсмены Фестивали Красная площадь Москва
22 февраля 2024, 11:03
Более 120 школьных дворов благоустроят в Москве в этом году
Телеканал «360»
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В Москве продолжают благоустраивать участки возле образовательных учреждений. В 2024 году планируют привести в порядок больше 120 таких территорий, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что масштабное благоустройство охватит все административные округа столицы после того, как у школьников закончится учебный год.

Бирюков добавил, что специалисты заменят покрытие на существующих пешеходных дорожках или возведут новые, обновят детские площадки, отремонтируют футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также зоны воркаута.

В школьных дворах появится уличная мебель, современные фонари и камеры видеонаблюдения. При необходимости высадят деревья и кустарники. К 1 сентября благоустройство полностью завершат.

В Москве также будут приводить в порядок около 1,7 тысячи дворов в этом году. Дорожники отремонтируют асфальт на пешеходных дорожках и в проездах, а также создадут парковки.

Благоустройство Школы Москва
22 февраля 2024, 10:50
Математический праздник объединил более 23 тысяч московских школьников
Freepik
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Свыше 23 тысяч учеников шестых и седьмых классов стали участниками XXXV Математического праздника. Его главной площадкой стал Московский государственный университет имени Ломоносова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Цель Математического праздника заключается в том, чтобы показать, что математика - это не только те формулы, которые мы учим в школе. Это яркая, интересная и красивая наука», - отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, после посещения мероприятия многие школьники захотят заняться не только математикой, но и изучением ИИ, физики, генетикой, экономики, робототехники.

Во время праздника подросткам предстояло решить задачи разного уровня сложности, в том числе на смекалку и воображение. Помимо верного ответа, школьники прописывали полное решение и делились рассуждениями.

В частности ученики шестых классов добавляли к фигуре клетку и полученный объект делили поровну. А семиклассниках нужно было найти равенство углов треугольников в вымышленном музее современного искусства и поделить параллелограмм так, чтобы сложить из него другой.

Ранее столичные школьники и учащиеся колледжей изучили более 200 материалов , связанных со студентами и преподавателями Императорского Московского университета.

Школьники конкурсы Москва

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