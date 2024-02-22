«Робокошки» выполнили почти 30 тысяч заданий в московских больницах

«За три месяца они успели преодолеть в больницах тысячу километров и выполнить почти 30 тысяч разных заданий», - рассказала она.

Роботов интегрировали в работу трех столичных стационаров: городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и ГКБ № 15 имени О. М. Филатова в ноябре 2023 года.

Задачи робокошек в медицинских учреждениях включают в себя доставку еды и лекарств, перевозку медицинских принадлежностей, встречу пациентов и помощь с транспортировкой их личных вещей. Роботы-курьеры не только облегчают ежедневную работу медицинских работников, но и поднимают настроение посетителям и пациентам больниц.

Кроме того, в московских парках уже начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель». Они приводят в порядок прогулочные дорожки в парках.

Роботизированные курьеры-помощники - «робокошки» - с ноября выполнили почти 30 тысяч заданий в трех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.