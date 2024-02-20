20 февраля 2024, 18:00

Риелторы заявили о снижении предложения малогабаритного жилья в Москве

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В Москве за год предложений новых малогабаритных квартир стало меньше на 25%. При этом интерес к таким лотам по-прежнему высокий, сообщили «Известия».

Высокий спрос на жилье площадью до 38 квадратных метров девелоперы учитывают только в массовом сегменте, где число таких лотов составляет 20% от общего числа заявленных по проекту. В более дорогих сегментах объем предложений в таком же метраже составляет до 5–10%.

На протяжении прошлого года количество предложений о малогабаритных квартирах и апартаментах, площадь которых не превышает 38 «квадратов», в новостройках класса «комфорт» оставался стабильным. К примеру, с первого по третий кварталы число лотов снизилось с 11,2 тысячи до 9,5 тысячи из-за высокого спроса. В конце года предложений стало опять больше - до 10,3 тысячи лотов.

«Сейчас бюджет покупки лотов площадью до 38 квадратных метров в среднем составляет для массового сегмента 10,2 миллиона рублей и 14,9 миллиона рублей по проектам премиальной ниши», - уточнила гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

Ранее аналитики заявляли, что с начала этого года снизился спрос на жилье в Москве. Число соглашений купли-продажи уменьшилось на 3%, а договоров долевого строительства (ДДУ) - на 8%.

Недвижимость Москва
20 февраля 2024, 18:32
Сообщения о падении пассажира в VR-очках на пути в московском метро оказались фейком
Global Look Press
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В Сети появились сообщения о падении пассажира в очках виртуальной реальности на рельсы в московской подземке. В пресс-службе столичного дептранса опровергли эту информацию.

«В сторонних каналах появилась фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности», - сообщили в ведомстве.

Представители дептранса призвали москвичей не верить подобным новостям в Сети, а проверять всю официальную оперативную информацию в официальных Telegram-каналах ведомства.

Помимо этого, в пресс-службе порекомендовали не пользоваться в метро устройствами, меняющими реальность и восприятие, а также не заступать за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда и соблюдать другие правила поведения в подземке.

Не так давно компания Apple запустила продажу очков смешанной реальности. Пользователям больше не нужно отвлекаться на гаджеты, так как все изображения появляются у них перед глазами.

Метро Дептранс Москвы Москва
20 февраля 2024, 17:54
Каждый шестой апарт-комплекс в Москве могут признать самостроем и снести
РИА «Новости»
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Каждый шестой апарт-комплекс в Москве построили с нарушениями, что позволяет назвать его незаконной постройкой и снести. Об этом РИА «Недвижимость» рассказал управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик.

По его словам, в столице обнаружили примерно 145 зданий общей площадью три миллиона квадратных метров, предназначенных для размещения апартаментов. При этом в 25 из них (17%) зафиксировали нарушения на этапе строительства или реконструкции. Чаще всего они связаны с неправильным оформлением земельных отношений.

Основная проблема заключается в том, что застройщики не согласовывали назначение участков под будущее строительство апартаментов, что позволяет юридически относить их к самовольным постройкам. В Москве уже предъявили претензии собственникам зданий на Вольной улице, а также в Дегтярном и Переведеновском переулках. В случае официального признания этих зданий самовольными постройками их могут снести.

Владельцы апартаменты смогут потребовать компенсации от застройщиков, однако получить ее, скорее всего, будет затруднительно, учитывая тот факт, что 11 из 25 компаний-застройщиков уже ликвидированы, а еще две находятся в процессе ликвидации.

«Велики шансы потратить время, силы и деньги, а в результате получить лишь решение суда, по которому взыскать ничего не получится, потому что должник являлся номинальным директором, а в действительности не имеет ни имущества, ни постоянных доходов», - рассказал Пивоварчик.

В этом году в Москве построят свыше пяти миллионов квадратных метров жилья. Примерно три миллиона появится благодаря вложениям инвесторов.

Строительство Недвижимость Москва
20 февраля 2024, 17:28
Климатолог объяснил, почему Эль-Ниньо не вызовет рекордно жаркое лето в Москве
РИА «Новости»
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Лето 2024 года в Москве скорее всего не станет самым жарким в истории. Явление Эль-Ниньо не окажет значительного влияния на территорию России, сообщил АГН «Москва» климатолог Алексей Кокорин.

Природное явление Эль-Ниньо связано с рекордным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. По словам Кокорина, его воздействие на температуру в целом минимально, оно скорее относится к количеству осадков. В основном Эль Ниньо повлияет на климатическую обстановку в Индонезии, Перу, Юго-Восточной Азии.

«Может быть, какие-то слабенькие воздействия есть. Они, грубо говоря, пока неизвестны. Но они все равно слабенькие - гораздо меньше, чем просто обычная межгодовая изменчивость», - заявил Кокорин.

Некоторые синоптики уже поспешили назвать грядущее лето в России самым жарким в истории. По их оценкам, температура воздуха уже в июне поднимется на семь градусов выше климатической нормы. Например, в Москве в июне воздух может прогреться до 35 градусов, заявили специалисты.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
20 февраля 2024, 17:21
Почти 1,7 тысячи дворов благоустроят за год в Москве
Global Look Press
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В этом году в Москве планируют привести в порядок примерно 1,7 тысячи дворов. Специалисты обновят асфальт на пешеходных дорожках и в проездах, а также обустроят парковки, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Важный заключительный этап благоустройства - озеленение, в ходе работ разобьем газоны и клумбы», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что проектные решения создавали, учитывая предложения и пожелания горожан. Чаще всего москвичи просили улучшить освещение, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также установить скамейки.

Заммэра добавил, что в этом году заменят или установят новые небольшие архитектурные формы. Во дворах появятся качели и беседки. На детских и спортивных площадках заменят покрытие и оборудование. Установят фонари и уличные торшеры. Если горожане захотят и будут соответствующие условия, создадут места для выгула собак.

Ранее в Западном округе Москвы благоустроили территорию рядом со станцией МЦД-4 «Внуково». Там расширили тротуары и добавили пешеходные переходы.

Благоустройство Москва

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