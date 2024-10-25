Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают высокотехнологичное оборудование для школ, вузов и колледжей

«В этом учебном году МГОК на 320 мест увеличил набор на инженерные специальности - до 1240. Наибольший рост абитуриентов МГОК - свыше 550 - зафиксирован на специальностях „Технология машиностроения“ и „Эксплуатация БАС“», - сказал Дегтев.

«В ОЭЗ „Технополис Москва“ созданы все необходимые условия для производства высокотехнологичной и инновационной продукции, включая научно-образовательные разработки. Резиденты столичной ОЭЗ создают продукты, которые способствуют формированию у школьников и студентов инженерного мышления, а также пробуждают интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям», - отметил он.

Гарбузов подчеркнул, что благодаря налоговым льготам и преференциям для резидентов ОЭЗ компании могут инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства, впускать современную и востребованную на рынке продукцию.

Гендиректор «Некс-Т» Владимир Крикушенко отметил, что с начала запуска производства в ОЭЗ «Технополис „Москва“ компания выпустила более 100 тысяч интерактивных панелей для учреждений образования. Спрос на продукцию предприятия постоянно растет, что позволяет модернизировать производственные мощности, открывать новые площадки и расширять штат сотрудников.

«Широкая сеть дистрибьюции позволяет оснащать учебные заведения современным московским оборудованием не только в России, но и за ее пределами», - рассказал он.

Он добавил, что свыше 100 образовательных организаций страны уже получили мультимедийные продукты компании в рамках социальной программы поддержки активных педагогов - новаторов.

Интерактивное оборудование предприятия активно используют как в предпрофильных классах, так и в образовательных вертикалях школ Москвы. «Научные развлечения» стали индустриальным партнером столичных инженерных классов. Ее представители устраивают для учащихся экскурсии на производственные площадки: там детям показывают процесс создания оборудования и объясняют его возможности.

Динамично развивающаяся столичная промышленность дает стимул для увеличения спроса на рынке труда специалистов инженерных профессий. На площадке «Печатники» расположена базовая кафедра «Московского государственного образовательного комплекса».

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что в МГОК занимаются подготовкой профессиональных научно-технических кадров. В образовательном процессе активное участие принимают резиденты особой экономической зоны. Они обучают специалистов не только для своих предприятий, но и для других производственных столичных площадок.

Владеющая брендом NexTouch компания-резидент «Некс-Т» - крупнейший производитель интерактивного оборудования. С его помощью дети могут получать знания в игровой форме. Оно также помогает развивать навыки командной работы и создавать разные проекты.

Обучение благодаря интерактивным занятиям становится более интересным и увлекательным, а мотивация учащихся растет. К тому же, такой формат улучшает восприятие новой информации, способствует усвоению сложных тем и развивает креативное мышление.

У мультимедийного образовательного продукта «Школа профессора Дроздова» для дошкольников и учащихся младших классов нет аналогов. В него включили более 700 научных фактов, а направленностью проекта сделали развитие интереса детей к науке и обучению через увлекательные и познавательные материалы.

Предприятие, обратил внимание генеральный директор «Научных развлечений» Олег Поваляев, уже получило 35 патентов на изобретения. В 2024 году оно выпустило новый программно-методический комплекс «Логотолк», предназначенный для логопедов и дефектологов. Это новый модуль популярной программы «Школа профессора Дроздова».

«Продукт успешно прошел апробацию в госпитальных школах „УчимЗнаем“ (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), где получил высокую оценку профильных экспертов и был рекомендован для внедрения в школы и детские сады», - подчеркнул Поваляев.

Выпуском целой серии мультимедийных интерактивных продуктов занимается еще один резидент особой экономической зоны - компания «Научные развлечения». Их используют воспитанники детских садов, а также школьники из Москвы и других российских регионов.