Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил в серию микросхему для «умных» систем

Предприятие также занимается разработкой универсального 32-разрядного микроконтроллера - проекта «Трасса-1П». Он обладает более расширенными характеристиками и тоже является полностью отечественным продуктом.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев напомнил, что на сегодняшний день площадка решает сложнейшие конструктивные и технологические задачи.

«К примеру, компания освоила производство импортозамещающих СВЧ микросхем, которые применяются в оборудовании сотовой связи и кабельного телевидения. Еще одной уникальной разработкой стал высоковольтный IGBT-драйвер для систем управления мощными электродвигателями. Устройство не только уникально для российского рынка, но и полностью заменяет аналоги мировых производителей», - пояснил он.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом. На ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны разместились на площади более чем в 280 гектаров.

Уже несколько лет ОЭЗ занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.

Само предприятие «Ангстрем» - один из основателей российской электронной промышленности. В прошлом году компания отметила 60-летний юбилей с начала деятельности, выпустив более чем за полвека свыше 10 тысяч типов микросхем для космической, атомной и телекоммуникационной отраслей.

«С начала 2024 года резидент ОЭЗ Москвы разработал почти 150 типов электронных изделий, 107 из которых уже запущены в производство. Они используются в системах управления двигателями общественного транспорта, жидкокристаллических дисплеях электросчетчиков в сфере ЖКХ, на подстанциях передачи электроэнергии и в промышленных сварочных аппаратах», - рассказал Гарбузов.

Он добавил, что, в частности, USB-интерфейсом оснастили программатор микросхемы, выполняющий функции записи, считывания и удаления информации. Перевести изделие из опытного производства в серийное удалось в короткие сроки.

В ноябре 2024 года, отметил он, еще одну разработку компании - микроконтроллер для «умных» систем - внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это даст продукту конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний, а само устройство должно заменить импортные аналоги.

«Изделие запущено в серийное производство мощностью до 100 тысяч устройств в год. За время своей деятельности в ОЭЗ Москвы компания-резидент вложила в свое развитие свыше одного миллиарда рублей, над реализацией проектов трудится около 1080 специалистов», - обратил внимание Гарбузов.

На предприятии отметили, что сейчас на подобные изделия наблюдается значительный спрос. Они интересуют компании, которые выпускают устройства и аппаратные системы для промышленной автоматизации, интернета вещей (IoT), интеллектуальных сетей, телеметрии, охранных систем и сигнализации.

«Данный восьмиразрядный микроконтроллер серийно выпускался более 20 лет, но в 2024 году был полностью модернизирован в соответствии с современными запросами рынка и возросшей потребностью в электронно-компонентной базе первого уровня - полностью отечественном продукте», - объяснил гендиректор «Ангстрема» Сергей Воронцов.