Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» вошел в топ-10 работодателей Минтруда России

Чемпионат «Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение для людей с ограниченными возможностями здоровья, появившееся в 1970-х годах. В 2015 году к нему присоединилась Россия и начала устраивать собственные чемпионаты. Их организаторами стали Министерство просвещения РФ и правительство Москвы.

По словам Овчинского, рейтинг лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс», в 2022 году проводили впервые. В топ-10 вошла компания «Ортомода» из ОЭЗ «Технополис Москва», сказал министр столичного правительства.

«Результаты рейтинга огласили на чемпионате 2023 года, где предприятие принимало участие в выставке технических средств реабилитации, организованной Минпромторгом России, и было спонсором конкурсной компетенции „ремонт обуви“», - сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Компания стала резидентом особой экономической зоны столицы в 2019 году, отметил Овчинский. Производитель специализируется на разработке и выпуске ортопедической обуви и адаптивной одежды для людей с ОВЗ, добавил министр правительства Москвы.

В список лучших работодателей также вошли обувная компания «Парижская коммуна», «Почта России», банк «Тинькофф», сеть гипермаркетов «Лента» и другие организации. За девять лет существования чемпионатов «Абилимпикс» их участниками стали около семи тысяч жителей столицы. «Ортомода» - один из работодателей, приглашающих участников на стажировку и работу уже во время чемпионата.

На предприятии трудятся 120 человек, причем более 20% работников - люди с инвалидностью, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, для персонала этой категории предусмотрен укороченный рабочий день - в совокупности они должны трудиться не более 35 часов в неделю с сохранением полной зарплаты. Кроме того, такие работники получают дополнительные перерывы в работе и два дополнительных выходных, а их рабочие места соответствуют требованиям законодательства, рассказал Дегтев.

«Резидент трудоустроил двух призеров чемпионата „Абилимпикс“ 2022 года, что являлось важным критерием для попадания в рейтинг лучших работодателей», - обратил внимание гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва».

При составлении рейтинга компании оценивали по нескольким критериям. Учитывались доля сотрудников с инвалидностью и продолжительность их работы в организации, уровень зарплаты и наличие расширенного соцпакета, возможность использования такими работниками гибких форм занятости, а также предоставление им наставника от организации. Результаты рейтинга Роструд разместил в базе единой цифровой платформы «Общероссийская база вакансий „Работа в России“».

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. В особой экономической зоне локализовали свыше 200 высокотехнологичных предприятий, 93 из них получили статус резидента и вместе с ним значительные льготы.

Шесть площадок ОЭЗ - «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем» и «Руднево» - занимают площадь более 275 гектаров, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.