07 ноября 2023, 11:21

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» вошел в топ-10 работодателей Минтруда России

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» попал в первую десятку компаний по итогам Всероссийского рейтинга лучших работодателей, трудоустраивающих участников чемпионатов «Абилимпикс». Рейтинг организовало Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Чемпионат «Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение для людей с ограниченными возможностями здоровья, появившееся в 1970-х годах. В 2015 году к нему присоединилась Россия и начала устраивать собственные чемпионаты. Их организаторами стали Министерство просвещения РФ и правительство Москвы.

По словам Овчинского, рейтинг лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс», в 2022 году проводили впервые. В топ-10 вошла компания «Ортомода» из ОЭЗ «Технополис Москва», сказал министр столичного правительства.

«Результаты рейтинга огласили на чемпионате 2023 года, где предприятие принимало участие в выставке технических средств реабилитации, организованной Минпромторгом России, и было спонсором конкурсной компетенции „ремонт обуви“», - сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Компания стала резидентом особой экономической зоны столицы в 2019 году, отметил Овчинский. Производитель специализируется на разработке и выпуске ортопедической обуви и адаптивной одежды для людей с ОВЗ, добавил министр правительства Москвы.

В список лучших работодателей также вошли обувная компания «Парижская коммуна», «Почта России», банк «Тинькофф», сеть гипермаркетов «Лента» и другие организации. За девять лет существования чемпионатов «Абилимпикс» их участниками стали около семи тысяч жителей столицы. «Ортомода» - один из работодателей, приглашающих участников на стажировку и работу уже во время чемпионата.

На предприятии трудятся 120 человек, причем более 20% работников - люди с инвалидностью, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, для персонала этой категории предусмотрен укороченный рабочий день - в совокупности они должны трудиться не более 35 часов в неделю с сохранением полной зарплаты. Кроме того, такие работники получают дополнительные перерывы в работе и два дополнительных выходных, а их рабочие места соответствуют требованиям законодательства, рассказал Дегтев.

«Резидент трудоустроил двух призеров чемпионата „Абилимпикс“ 2022 года, что являлось важным критерием для попадания в рейтинг лучших работодателей», - обратил внимание гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва».

При составлении рейтинга компании оценивали по нескольким критериям. Учитывались доля сотрудников с инвалидностью и продолжительность их работы в организации, уровень зарплаты и наличие расширенного соцпакета, возможность использования такими работниками гибких форм занятости, а также предоставление им наставника от организации. Результаты рейтинга Роструд разместил в базе единой цифровой платформы «Общероссийская база вакансий „Работа в России“».

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. В особой экономической зоне локализовали свыше 200 высокотехнологичных предприятий, 93 из них получили статус резидента и вместе с ним значительные льготы.

Шесть площадок ОЭЗ - «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем» и «Руднево» - занимают площадь более 275 гектаров, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Минтруд РФ Промышленность Москва 2023
07 ноября 2023, 11:28
Жилой дом с ризалитом на севере Москвы капитально отремонтировали
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Коптево, на улице Приорова, капитально отремонтировали дом 38А с ризалитом. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).

«Этот дом, возведенный в 1971 году, обладает красивым и утонченным портретом. В 2023 году на объекте прошел комплекс работ по восстановлению, включающий капремонт фасада, подъезда, подвала и замену инженерных систем», - уточнили в ведомстве.

Специалисты отремонтировали кирпичную кладку, установили новые стеклопакеты, заменили балконные экраны, обновили входные группы и цокольное покрытие. Кроме этого, они провели работы в подвале и перекрасили помещение.

«Особое внимание мастера уделили сохранению первозданной красоты здания. Создали уникальный проект проведения работ, а также подобрали максимально подходящие материалы и технологии», - подчеркнули в ФКР.

Особое внимание уделили входу в жилое здание, которое продолжает ризалит с лифтовым холлом.

Ранее одну из старейших школ Балашихи - Салтыковскую гимназию - капитально отремонтировали на Носовихинском шоссе. В обновленном корпусе будут заниматься около 700 детей.

Ремонтные работы Москва 2023
07 ноября 2023, 10:42
Почти 20 гектаров земли выделили под строительство спорткомплексов в Москве с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала года Москва выделила почти 20 гектаров земли под строительство спортивных комплексов. Они появятся на западе, севере, северо-западе, юго-востоке, юге и в центре столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, в Мещанском районе построят центр с крытыми футбольными полями и ледовой ареной, в Раменках - комплекс с бассейнами, залами для занятий борьбой, гимнастикой и хореографией, а также в Хорошевском - ледовый дворец для проведения соревнований по керлингу.

«Мы предоставляем участки без торгов под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. Город же получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет», - подчеркнул он.

Общая площадь новых объектов превысит 220 тысяч квадратных метров.

Кроме этого, работники начали возводить фундамент будущего физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Торпедо» в Люберцах.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
07 ноября 2023, 07:18
Кабель повышенной безопасности для школ, поликлиник и ТЦ изобрели московские инженеры
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В Москве на предприятии «Спецкабель» создали линейку сигнальных кабелей, которые используют в местах массового скопления людей. В составе их оболочки нет вредных веществ, а при горении она не выделяет ядовитые газы и не приводит к выходу оборудования из строя. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Завод «Спецкабель» работает с 1997 года. На сегодняшний день он входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Предприятие выпускает специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения.

С 2021 года завод получил статус промышленного комплекса, а в 2022-м его включили в перечень системообразующих организаций страны.

В компании трудоустроены свыше 500 человек. За время работы на «Спецкабеле» выпустили более 850 тысяч километров изделий, каждый год завод производит более двух тысяч видов продукции.

Изделие подойдет для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения. Сигналы, которые оно передает между устройствами, аналоговые или цифровые. Использовать кабель можно при строительстве школ, поликлиник, торговых центров и других объектов.

«В Москве около 20 предприятий производят кабельно-проводниковую продукцию, востребованную во многих отраслях. Компании наращивают объемы производства, а также выводят на рынок новые продукты, в том числе узкоспециализированные», - отметил Овчинский.

Он заметил, что оболочку и изоляцию нового кабеля выполнили из отечественных полимеров. По своим свойствам и качеству они ничем не уступают импортным аналогам.

«Компания уже выпустила свыше 100 километров кабеля», - добавил Овчинский.

Все сертификационные испытания изделие уже прошло. «Спецкабель» получил необходимые для запуска в серийное производство заключения.

Начальник отдела разработок, главный конструктор предприятия Роман Кузнецов пояснил, что кабели для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения долгое время делали из ПВХ-пластикатов.

«При горении они выделяют дым в высоких концентрациях, газ и токсичные вещества, что затрудняло эвакуацию людей, а при взаимодействии с водой могло разрушить близлежащие конструкции и аппаратуру», - обратил он внимание.

Кузнецов указал на безопасность и надежность изделий из безгалогенных полимерных материалов. Кроме этого, у них улучшенные электрические параметры, больший срок службы и есть возможность эксплуатации при воздействии солнца и повышенной влажности.

Промышленность
05 ноября 2023, 21:01
Новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию метро в 2024 году
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Современные поезда «Москва-2020» появятся на Замоскворецкой линии столичного метро в 2024 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Переподготовку в депо „Сокол“ пройдут больше 350 человек», - написал он.

Мэр отметил, что за три года город закупил свыше 1,1 тысячи новых вагонов. Сейчас машинисты отрабатывают навыки вождения в поездах на тренажере, который полностью имитирует особенности маршрута зеленой ветки.

Ранее Собянин рассказал о трамвайном маршруте «Аннушка» в Москве, которым пользуется не одно поколение жителей. Транспорт огибал весь центр города по Бульварному кольцу, по значимости для пассажиров этот маршрут можно сравнить с современной кольцевой линией метро.

«Аннушке» уже исполнилось 112 лет. Сейчас трамваи ходят от «Чистых прудов» до Новоконной площади.

Метро Сергей Собянин

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