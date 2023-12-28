28 декабря 2023, 17:52

Рейды по пьяным водителям проведут в Москве

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Автоинспекторы будут искать нетрезвых водителей на московских дорогах в новогодние праздники. Усиленные рейды стартуют в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИБДД начнут патрулировать улицы и выявлять пьяных нарушителей за рулем с 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года.

«В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения - зачастую такие факты приводят к трагедиям», - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Представители ведомства попросили москвичей сообщать в полицию, если они заметят водителей, поведение которых на дорогах неадекватное. Также полицейские призвали горожан не испытывать судьбу, садясь за руль в пьяном состоянии.

За неделю в декабре сотрудники столичной Госавтоинспекции поймали 156 водителей с признаками опьянения. Задержанным автомобилистам грозит уголовная ответственность.

ГИБДД Водители Москва 2023
28 декабря 2023, 17:23
Московская косметическая фабрика выпустила более 37 млн упаковок продукции за год
пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Фабрика «Свобода» — одно из старейших московских предприятий — в 2023 году выпустила 37 миллионов упаковок косметических изделий и средств гигиены на общую сумму около трех миллиардов рублей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В конце года на фабрике начали выпускать и средства для домашних животных: шампуни и спреи-кондиционеры для ухода за шерстью, гели для мытья лап и кремы для ухода за ними.

Продукция «Свободы» популярна как в России, так и за рубежом. Предприятие активно налаживает внешнеэкономические отношения с партнерами их дружественных стран.

В Москве работают более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных и около 100 малых предприятий. Для них действует более 20 мер поддержки, в частности субсидии и целевые займы.

Подробнее узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте « Экономика Москвы ».

На предприятии трудятся 500 человек. Высокопроизводительные линии позволяют выпускать одновременно до 450 наименований продукции.

За 2023 год, в который косметическая фабрика отметила свое 180-летие, на ней произвели свыше 15 миллионов тюбиков кремов, более четырех миллионов упаковок средств для и после бритья. Кроме того, предприятие выпустило около 8,6 миллиона упаковок зубной пасты, более полутора миллиона упаковок краски для волос и более 7,5 миллиона флаконов средств для волос. Одного только твердого мыла произвели более 2,1 тысячи тонн.

«Достигать таких результатов помогает в том числе поддержка города - в августе Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал фабрике часть затрат на уплату процентов по кредитному договору», - пояснил Овчинский.

Заводы Москва 2023 Косметика
28 декабря 2023, 17:21
Ледовые шоу, мини-квесты и дискотеки. Москвичей пригласили отметить Новый год на ВДНХ
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На ВДНХ для москвичей и туристов подготовили насыщенную новогоднюю программу. Гостям представят концерты и ледовые перформансы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Программа «Вечные ценности» начнется с 21:00 и продолжится до 02:00. Ее проведут на пяти площадках в стиле символов года. Мероприятия пройдут у северной петли, возле инфоцентра парка «Орион», северной станции канатной дороги, а также на площади Промышленности. Для гостей подготовили русское подворье с уютной избой, уличный театр и волшебный тоннель. Перед публикой выступит факир и Дракон с Дедом Морозом и Снегурочкой.

По театрализованным перформансам зрители узнают о вечных ценностях и лучших качествах людей, которые родились под знаками одного из животных-покровителей. Гости смогут поучаствовать в мини-квестах и получить на память открытки.

На главной сцене у фонтана «Дружба народов» 31 декабря в 14:30 стартует концертная программа выставки-форума «Россия». На протяжении всего дня будут выступать звезды эстрады - Zivert, Niletto, МакSим и другие.

На катке ВДНХ 31 декабря в 11:00 покажут ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». Цирковые артисты представят на катке на площади Промышленности в 21:30 театрализованное ледовое. После 00:00 в медиарубке заиграют диджеи и музыканты.

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ также стартовало новое светотехническое шоу «Говорит Москва». Посетителям представят многообразие звуков мегаполиса: от звона колоколов храма Христа Спасителя до грома салюта в День Победы.

Новый год Москва 2023 ВДНХ
28 декабря 2023, 16:28
Сад с водоемами возведут в центре Москвы
Freepik
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В центре Москвы на улице Сергея Макеева начали строить жилой квартал LIFE TIME. На его территории планируют обустроить пешеходную аллею, водоем с гейзерами и многоярусное озеленение, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Благоустройство площадью 1,8 гектара будет создано во внутреннем дворе-парке, который образуют девять строящихся жилых домов», - отметил он.

Бочкарев уточнил, что территории сделают несколько зон. Там появится всесезонный сад, пространства с кустарниками, уличной мебелью и места рядом с водой под навесом. На нем установят светильники, которые вечером будут создавать иллюзию звездного неба.

Заммэра добавил, что площадь многоярусного озеленения сада превысит семь тысяч «квадратов». Там разобьют газон, высадят хвойные растения и цветы. Вдоль цветника на склоне появится детская горка. Специалисты возведут игровую и спортивную площадки.

Ранее москвичам рассказали, что на месте бывшей промзоны «Южный порт» в Москве благоустроят более 25 гектаров зеленых территорий, где появятся скверы и аллеи с сотней видов растений.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
28 декабря 2023, 16:25
Реконструкцию четвертого корпуса больницы № 52 завершили в Москве
Freepik
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В Москве завершили работы по реконструкции четвертого лечебного корпуса больницы № 52. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о решении возвести новый комплекс для ГКБ.

«Во времена COVID-19 это был флагманский центр, который не только спасал жизни десяткам и сотням самых тяжелых больных, но и создавал методики, по которым работала практически вся страна», - подчеркнул он.

Глава города отметил, что планируют построить новую современную клинику, площадь которой составит 75 тысяч квадратных метров. В нее смогут переселить все старые корпуса.

По словам главврача ГКБ № 52 Марьяны Лысенко, на основе результатов работы в пандемию создали учебное пособие для студентов и практикующих докторов.

В пресс-службе правительства уточнили, что лечебный корпус № 4 начали реконструировать три года назад. Обновленное медучреждение примет первых пациентов 10 января 2024 года. Новый корпус оборудовали 134 койками, в том числе 12 коек реанимации. Там будут работать 369 человек. В медучреждение закупили больше 1,6 тысячи единиц современного медоборудования.

В Москве с 2024 года все крупные многопрофильные больницы также начнут работать по новому стандарту экстренной помощи. Это позволит проводить весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки.

Больницы Строительство Врачи Медицина Сергей Собянин Москва 2023

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