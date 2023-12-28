Рейды по пьяным водителям проведут в Москве

Фабрика «Свобода» — одно из старейших московских предприятий — в 2023 году выпустила 37 миллионов упаковок косметических изделий и средств гигиены на общую сумму около трех миллиардов рублей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В конце года на фабрике начали выпускать и средства для домашних животных: шампуни и спреи-кондиционеры для ухода за шерстью, гели для мытья лап и кремы для ухода за ними.

Продукция «Свободы» популярна как в России, так и за рубежом. Предприятие активно налаживает внешнеэкономические отношения с партнерами их дружественных стран.

В Москве работают более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных и около 100 малых предприятий. Для них действует более 20 мер поддержки, в частности субсидии и целевые займы.

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На предприятии трудятся 500 человек. Высокопроизводительные линии позволяют выпускать одновременно до 450 наименований продукции.

За 2023 год, в который косметическая фабрика отметила свое 180-летие, на ней произвели свыше 15 миллионов тюбиков кремов, более четырех миллионов упаковок средств для и после бритья. Кроме того, предприятие выпустило около 8,6 миллиона упаковок зубной пасты, более полутора миллиона упаковок краски для волос и более 7,5 миллиона флаконов средств для волос. Одного только твердого мыла произвели более 2,1 тысячи тонн.

«Достигать таких результатов помогает в том числе поддержка города - в августе Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал фабрике часть затрат на уплату процентов по кредитному договору», - пояснил Овчинский.