Реставрацию доходного дома Абрикосова завершили в Москве

Прокуратура Москвы назвала топ-10 мошеннических схем

Прокуратура столицы составила подборку десяти самых распространенных мошеннических схем. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

В их числе телефонные аферы. Москвичам звонят якобы сотрудники банков или правоохранительных органов и либо говорят, что со счетов пытаются списать деньги и их нужно перевести на «безопасные» карты, либо сообщают, что родственники попали в ДТП и нужны средства, чтобы откупиться.

Кроме этих схем, есть и СМС-рассылка с вредоносными программами. А также инвестиции, легкий заработок в интернете, обмен или декларирование денежных средств и ошибочный перевод, компенсация за ранее приобретенный якобы некачественный товар.

Еще в топ схем входят аферы с лжеврачами, которые сообщают по телефону о серьезном заболевании и говорят о необходимости приобретения дорогостоящих лекарств.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы водитель такси помог 83-летней женщине сохранить 400 тысяч рублей. Он сообщил в полицию о телефонных аферистах , которые пытались ее обмануть.