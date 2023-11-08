Реставрацию доходного дома Абрикосова завершили в Москве
Реставрация доходного дома с квартирой купца Абрикосова в Потаповском переулке в Москве завершилась. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Уникальный архитектурный комплекс XVII века с высокой аркой, ведущей во внутренний двор, пережил несколько перестроек и пожаров, но в нем сохранились оригинальные купеческие интерьеры. В советское время здание переоборудовали для коммунального жилья, а сверху добавили два дополнительных этажа с целью увеличения жилой площади.
На момент начала реставрационных работ дом находился в аварийном состоянии. Однако специалисты успешно восстановили фасады, планировку и интерьеры, отражающие атмосферу быта последних владельцев дома до революции - семьи купцов Абрикосовых. Они занимали квартиры на первом и втором этажах здания.
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