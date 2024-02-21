21 февраля 2024, 08:41

Реновация охватила еще 12 новых площадок в Москве

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Еще 12 площадок подготовили под реновацию в Москве. Новые локации находятся в шести округах мегаполиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тысячи человек», - отметил он.

По словам мэра, застраивать «реновационными» домами планируют центр, север, северо-восток, восток, юго-восток и юго-запад. В частности, новостройки появятся в районах - Пресненский, Головинский, Коптево, Лосиноостровский, Останкинский, Измайлово, Преображенский, Текстильщики и Зюзино.

Глава города уточнил, что в общей сложности для возведения новых жилых зданий по реновации определили 614 площадок.

Собянин добавил, что более 154 тысяч участников программы начали переезд или уже заселяются в новые квартиры.

В Москве также в нескольких районах стартовала вторая волна строительства жилых комплексов по реновации. Активнее всего работы начали проводить в Можайском районе.

Строительство Недвижимость Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
21 февраля 2024, 09:11
Москвичам пообещали потепление и небольшой снег в среду
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В Москву приближается теплый фронт. Температура воздуха 21 февраля превысит климатическую норму, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что при таких условиях небо затянется плотными облаками, а в полдень юг и запад накроет небольшой снег, который к центру города доберется ближе к вечеру В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью похолодает до -4 градусов. В Московской области днем ожидается от 0 до -5 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -7 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 751 миллиметра ртутного столба, но все равно окажется выше нормы.

В столице также решили продлить желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 21 февраля 11:00.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
20 февраля 2024, 19:31
«Кунг-фу панда». Катюша из Московского зоопарка освоила владение палкой
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Маленькая панда из Московского зоопарка каждый день ведет себя по-разному. В этот раз она показала искусство владения палкой, сообщила директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Кунг-фу панда. Кувырок отработан, владение палкой в совершенстве», - написала она.

В подтверждение своих слов Акулова опубликовала видео. На кадрах панденыш, схватив бамбуковую ветку, ловко переворачивается через голову на спину. Рядом сидит большая медведица Дин Дин, наблюдает за дочкой.

Комментаторы под роликом отметили грацию Катюши.

«Волшебница, изумительная девочка, юркая и пластичная», «Катюша - прирожденная цирковая актриса, так ловко с палочкой управляется», - написали пользователи.

Накануне панда Дин Дин предприняла очередную попытку приучить детеныша к большому вольеру. Она затащила Катюшу в свой загон, но та очень быстро сбежала на любимую лесенку.

Животные Зоопарки Москва
20 февраля 2024, 19:07
Введение штрафов за надписи в электричках поддержали в МГД
Freepik
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Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике порекомендовала столичному парламенту принять проект постановления о штрафах до 50 тысяч рублей за несогласованные надписи, рекламу, наклейки и изображения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. Об этом сообщило АГН «Москва».

Вице-спикер столичного парламента Степан Орлов уточнил, что для жителей штраф будет варьироваться от 500 до тысячи рублей, должностным лицам придется выложить от двух до трех тысяч рублей, а юрлица в случае нарушения заплатят - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

По его словам, сейчас в кодексе нет административной ответственности за вышеуказанное нарушение.

В новом документе также предложили увеличить штраф за повреждение путевых объектов, который не менялся с 2007 года. Сейчас его размер колеблется от 300 до тысячи рублей.

В Подмосковье мобильные комплексы с ИИ, патрулирующие территории, выявили за месяц 1642 незаконных граффити. Еще свыше 300 нарушений обнаружили инспекторы, уличные камеры системы «Безопасный регион» и председатели многоквартирных домов.

Штрафы Поезда Москва
20 февраля 2024, 18:32
Сообщения о падении пассажира в VR-очках на пути в московском метро оказались фейком
Global Look Press
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В Сети появились сообщения о падении пассажира в очках виртуальной реальности на рельсы в московской подземке. В пресс-службе столичного дептранса опровергли эту информацию.

«В сторонних каналах появилась фейковая информация о том, что на Арбатско-Покровской линии пассажир упал на пути из-за использования очков виртуальной реальности», - сообщили в ведомстве.

Представители дептранса призвали москвичей не верить подобным новостям в Сети, а проверять всю официальную оперативную информацию в официальных Telegram-каналах ведомства.

Помимо этого, в пресс-службе порекомендовали не пользоваться в метро устройствами, меняющими реальность и восприятие, а также не заступать за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда и соблюдать другие правила поведения в подземке.

Не так давно компания Apple запустила продажу очков смешанной реальности. Пользователям больше не нужно отвлекаться на гаджеты, так как все изображения появляются у них перед глазами.

Метро Дептранс Москвы Москва

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