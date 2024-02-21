Реновация охватила еще 12 новых площадок в Москве

В Москву приближается теплый фронт. Температура воздуха 21 февраля превысит климатическую норму, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что при таких условиях небо затянется плотными облаками, а в полдень юг и запад накроет небольшой снег, который к центру города доберется ближе к вечеру В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью похолодает до -4 градусов. В Московской области днем ожидается от 0 до -5 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -7 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 751 миллиметра ртутного столба, но все равно окажется выше нормы.

В столице также решили продлить желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 21 февраля 11:00.