30 декабря 2023, 16:49

«Реновационная» новостройка на 163 квартиры появилась на западе Москвы

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В Западном округе Москвы на Большой Филевской улице построили жилое здание для участников реновации. В доме 163 квартиры, в том числе шесть адаптированы для инвалидов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Трехсекционная новостройка с подземным паркингом на 59 машино-мест общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров возведена в благоустроенном районе с хорошо развитой инфраструктурой», - уточнил он.

Слободчиков отметил, что рядом с новым домом есть станции метро, МЦК и МЦД-1, остановки общественного транспорта, школы, детские сады, медучреждения, а также крупный городской парк «Фили» и набережная Москвы-реки.

Во всех квартирах в новостройке выполнили отделку по стандартам реновации. Лицевые стороны здания оформили с помощью клинкерной плитки под кирпич и установили на них корзины под кондиционеры. Входы декорировали витражами.

Около новостройки оборудовали проезды и тротуары. Там же появились детская и спортивная площадки и зона для отдыха. На территории разбили газоны, высадили деревья и кустарники.

В 94 московских районах участники реновации также начали заезжать в новые квартиры в уходящем году. Это три четверти от всех районов, вошедших в программу.

Москва 2023 Реновация в Москве
30 декабря 2023, 16:28
Более 710 тысяч раз за пять лет москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветврачу
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За пять лет жители Москвы воспользовались услугой онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз. В том числе с начала 2023-го свыше 120 тысяч раз, сообщила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

«Чаще всего владельцы записывают кошек и собак. Самой востребованной услугой остается вакцинация», - уточнила она.

Шинкарук отметила, что пользователи могут в сервисе подобрать необходимую услугу и ближайшую ветклинику. Если в личном кабинете владельца на mos.ru внесены данные о животном, на запись уйдет не больше двух минут.

По словам замглавы столичного департамента информационных технологий Дмитрия Иванова, городская ветеринарная автоматизированная система позволила создать услугу онлайн-записи к ветеринару и упростить жителям заботу о питомцах. Теперь москвичи могут выбирать удобное время и определенного специалиста, а также с помощью интерактивной карты найти подходящее учреждение. На mos.ru в сервисе «Мой питомец» также можно увидеть амбулаторную карту животного и получить инструкции по уходу за ним.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории. После проведенного в прошлом году ремонта ее мощность возросла вдвое и теперь составляет до 120 тысяч анализов в год.

Животные Технологии Москва 2023
30 декабря 2023, 15:42
Московских коммунальщиков перевели на круглосуточное дежурство из-за новогодних праздников
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Московские коммунальные службы начали работать в круглосуточном режиме в преддверии новогодних праздников. Специалистов обеспечили необходимым количеством спецтехники, чтобы они смогли вовремя убирать снег, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций», - уточнил он.

Глава города отметил, что на ТЭЦ запаслись топливом. Мегаполис обеспечили ресурсами с требуемым резервом мощности.

В пресс-службе столичного правительства добавили, что в случае ЧП для устранения последствий привлекут 1781 аварийно-восстановительную бригаду и задействуют 1433 спецмашины. Для работы в нештатных ситуациях подготовили 1385 аварийных источников электроснабжения, в том числе дизель-генераторные установки и четыре мобильные котельные.

На уборку снега при необходимости выведут более 14 тысяч единиц спецтехники. Самые опасные участки дорог взяли на особый контроль. В частности, на МКАД круглосуточно дежурит 41 тягач.

Для очистки крыш привлекли 2,7 тысячи бригад. Больше восьми тысяч рабочих будут убирать площадки после массовых гуляний в новогодние праздники. Почти 150 тысяч дворников и около 43 тысяч малых техсредств задействуют в уборке придомовых территорий.

На днях депутат Дмитрий Локтев сообщил о нехватке дворников в Москве. По его словам, в трех районах дефицит рабочей силы составил от 60 до 90%.

Новый год Сергей Собянин Москва 2023
30 декабря 2023, 13:33
Пара капибар из Московского зоопарка в третий раз принесла потомство
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В Московском зоопарке 15 декабря родились два детеныша капибары. Пара водосвинок в третий раз стала родителями, сообщили в пресс-службе зоосада.

«Это уже третье потомство для их родителей: Кузьмы и Малой. Первый детеныш в прошлом году отправился в Екатеринбург, а еще трое сейчас живут вместе с семьей - они родились этим летом», - уточнили представители зоопарка.

Беременность длилась пять месяцев, как и положено для капибар. Роды прошли успешно без вмешательства зоологов. Ветврач, осмотрев маму и детенышей, отметил их хорошее состояние.

Новорожденные уже пробуют взрослую еду, но полностью перестанут питаться материнским молоком в три-четыре месяца. Развитие грызунов проходит активно, при этом от мамы пока не отлучаются.

Желающих посмотреть на детенышей ждут в зоопарке. Маленькие грызуны находятся в зимнем домике капибар.

Маленькая панда из столичного зоосада также начала изучать игрушки. Мама-панда пока выпускает детеныша из поля зрения совсем ненадолго.

Животные Зоопарки Москва 2023
30 декабря 2023, 13:00
Новые поезда запустили на оранжевой ветке московского метро
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В метрополитене на Калужско-Рижской линии заменили старые составы на современные. В новых поездах «Ока», «Москва» и «Москва-2020» широкие двери, мощный климат-контроль и улучшенная шумоизоляция, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Завершена программа обновления подвижного состава на одной из самых популярных линий метро - Калужско-Рижской. До 2018 года здесь ходили только составы прошлого поколения типа „Номерной“», - говорится в сообщении.

Новые составы оснащены дверьми с функцией противозажатия, климатическими системами, позволяющими обеззараживать воздух, а также информационными дисплеями. В поездах «Москва» и «Москва-2020» оборудовали межвагонные переходы и установили USB-разъемы.

Специалисты двух электродепо по контракту жизненного цикла от производителя проводят обслуживание новых составов.

Масштабную программу по обновлению подвижного состава продолжат в следующем году. Поезда на Замоскворецкой линии метро в Москве обновят до 2025 года.

Поезда Метро Москва 2023

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