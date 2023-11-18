Ремонт Дмитровского путепровода в Москве завершили на 75%

Дизайн карты «Тройка» обновили в Москве в честь дня рождения Деда Мороза

Карты «Тройка» с новым дизайном появились в Москве. Праздничное оформление проездного приурочили ко дню рождения Деда Мороза, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Новый год совсем близко! Совместно со столичным Департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза в день рождения доброго волшебника мы выпустили новые тематические карты „Тройка“», - уточнили в ведомстве.

Дизайн проездного выполнен в синих тонах и представляет собой московскую усадьбу Деда Мороза - столичную резиденцию сказочного персонажа в Кузьминках. На владениях волшебника подсвечена надпись «Терем Деда Мороза».

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, новогодние карты «Тройка» уже поступили в продажу. Их можно купить на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной» или в интернет-магазине.

Музей транспорта Москвы также выпустил тематическую «Тройку» к выставке «Куплю гараж». Получить эту карту можно при покупке билета на экспозицию и участии в параллельной программе мероприятия.