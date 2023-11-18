18 ноября 2023, 14:08

Ремонт Дмитровского путепровода в Москве завершили на 75%

Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты обновляют Дмитровский путепровод в столице. Три четверти работ уже удалось выполнить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В рамках проекта меняем опоры и пролетные строения моста, приводим в порядок примыкающий к сооружению участок Дмитровского шоссе», - уточнил он.

Глава города отметил, что следующим этапом работ станет благоустройство прилегающей территории. Строители сейчас занимаются обустройством инженерных систем и проезжей части.

Собянин добавил, что за 12 лет в общей сложности в Москве возвели и реконструировали 24 путепровода в разных округах. До 2026 года планируют привести в порядок и построить еще 18.

В районе Москва-Сити также построят новые дороги и реконструируют старые. Проект уже утвердили. На участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды, а вдоль ТТК - разворотный съезд.

Строительство Дороги Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
18 ноября 2023, 13:28
Дизайн карты «Тройка» обновили в Москве в честь дня рождения Деда Мороза
Фото: Telegram-канал дептранса Москвы
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Карты «Тройка» с новым дизайном появились в Москве. Праздничное оформление проездного приурочили ко дню рождения Деда Мороза, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Новый год совсем близко! Совместно со столичным Департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза в день рождения доброго волшебника мы выпустили новые тематические карты „Тройка“», - уточнили в ведомстве.

Дизайн проездного выполнен в синих тонах и представляет собой московскую усадьбу Деда Мороза - столичную резиденцию сказочного персонажа в Кузьминках. На владениях волшебника подсвечена надпись «Терем Деда Мороза».

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, новогодние карты «Тройка» уже поступили в продажу. Их можно купить на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной» или в интернет-магазине.

Музей транспорта Москвы также выпустил тематическую «Тройку» к выставке «Куплю гараж». Получить эту карту можно при покупке билета на экспозицию и участии в параллельной программе мероприятия.

Москва 2023 Дептранс Москвы
18 ноября 2023, 13:09
Москвичам стало проще узнавать результаты экзаменов на mos.ru
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сайт mos.ru усовершенствовал форму предоставления государственной итоговой аттестации (ГИА). Это позволит школьникам узнавать быстрее и проще все результаты выпускных экзаменов, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Теперь результаты распределили по категориям: ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому языку и тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА.

Школьники смогут увидеть в каждой категории отдельные показатели. К примеру, итоги пробных ЕГЭ в декабре представят в процентах выполнения, а результаты контрольных, проведенных в апреле, появятся в виде тестовых баллов.

Перед каждым экзаменом в личный кабинет участников на mos.ru придет код регистрации, с помощью которого появится возможность увидеть результаты. Он будет актуален весь год для просмотра итогов ГИА.

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля 2024 года. Совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора появился накануне.

ЕГЭ Школьники Технологии Москва 2023
18 ноября 2023, 12:20
Выставка «Медицина пушкинской поры» пройдет в Москве
Фото: freepik.com
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В столице 23 ноября состоится открытие выставки «Медицина пушкинской поры». Посетители смогут до 21 января 2024-го ознакомиться с портретами, инструментами и научными трудами, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Экспозицию представят в государственном музее Пушкина. Это будет межмузейный проект, в котором примут участие несколько культурных учреждений Москвы и коллекционеры.

Выставка состоит из старинных портретов отечественных и иностранных врачей времен Пушкина, редких научных изданий, медицинских инструментов первой половины XIX века.

В отдельном зале посетители смогут увидеть экспозиции, посвященные последним дням жизни поэта. Музей Пушкина покажут тесную жизнь творца с известными врачами и учеными его эпохи. С некоторыми их них поэт дружил, к иным - обращался за медпомощью.

Вход на выставку платный, подробности о выставке можно посмотреть на сайте музея.

Выставка, приуроченная к юбилею отечественной рекламы , также открылась в ГУМе. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация коммуникационных агентств России и Музей рекламы.

Выставки Музеи Москва 2023
18 ноября 2023, 11:58
Детей научат играть на цифровых инструментах в московских музыкальных школах
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичных школах искусств детей начали обучать новым технологиях. Для этих целей в учреждения закупили цифровые музыкальные инструменты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, за пять лет реализации проекта «Искусство - детям» для музыкальных школ приобрели цифровые и электронные скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы.

Глава города перечислил уникальные функции инструментов. В частности, цифровое пианино позволяет придать звучанию больший объем, а также, нажав на кнопку, можно воспроизвести атмосферу концертного зала или камерной студии.

Собянин добавил, что здания музыкальных школ начали обновлять, делать их удобнее для занятий. Специалисты создают студии компьютерной музыки, в которых воспитанники смогут попробовать себя в написании авторской мелодии.

Детские школы искусств также оснастили новыми инструментами и оборудованием в Подмосковье. Их получили 38 учреждений.

Школы Музыка Сергей Собянин Москва 2023

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