Ремонт асфальта завершили на Бережковской набережной в Москве

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По его словам, последний раз ремонт этого участка производили в 2016 году. Из-за интенсивного движения и экстремальных перепадов температуры за это время появилась колейность. Гарантийный срок службы дорожного покрытия также истек.

«В общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца», - отметил Бирюков.

Работы осуществляли в основном в ночное время и с частичным ограничением движения. В них задействовали более 340 рабочих и 150 единиц специализированной техники.

В ближайшее время на участке дороги завершится нанесение разметки с использованием износостойких материалов, таких как холодный пластик и термопластик. Она будет светоотражающей.

В этом году в столице заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

Ранее в Подмосковье свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали с начала года.