23 января 2024, 10:30

Религиозное искусство и интерактивные экспонаты. Музеи Москвы подготовили выставки на 2024 год

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В этом году в московских музеях представят множество различных выставок. Посетители смогут ознакомиться с персональными экспозициями и интерактивными экспонатами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«По количеству музеев и выставочных залов Москва занимает одно из первых мест в мире - в нашем городе их более 450. Последние несколько лет, в том числе благодаря нацпроекту „Культура“, многие из них переживают второе рождение», - отметил он.

В этом году в Московском государственном объединенном музее заповеднике «Коломенское - Измайлово» можно будет увидеть 30 выставочных проектов. В частности, из Кижей привезут подлинные иконы северных часовен. Экспозиция «Кижи. Небесное послание» откроется 29 февраля.

Усадьба Измайлово 28 марта приглашает на выставку «Изучать. Творить. Создавать. Строгановская школа керамики ХХ–XXI». Посетителям покажут, какие существуют формы керамики, а также произведения преподавателей и выпускников Строгановки разных поколений - с начала XX века до наших дней.

В музее-заповеднике «Царицыно» проведут реэкспозицию, посвященную 295-летию со дня рождения Екатерины II. В конце сентября пройдет выставка «Зеленые дворцы». Специально для нее построят сад-лабиринт.

В Московском музее современного искусства (ММОМА) в честь своего 25-летия представят выставочный проект «ММОМА - 25!». Гостям расскажут, как создавался музей и о направлениях его деятельности.

Итоги дней регионов России также подвели на Международной выставке-форуме «Россия». Москва получила награду в специальной номинации «За гостеприимство».

Выставки Музеи Сергей Собянин Москва
23 января 2024, 10:51
Тоннель для подводного газопровода проложили в Москве
Maksim Konstantinov/Global Look Press
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В Москве завершили строительство тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода «Голутвинский». Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что реконструкцию газопровода, построенного в 1956 году и обеспечивающего старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1, начали в феврале 2023 года. Дюкер проложили по особой технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.

Завершение всех работ на подводном газопроводе запланировали на вторую половину 2024 года.

С 2018 года в Москве отремонтировали девять дюкеров высокого и среднего давления по программе реконструкции. Всего она включает 12 сооружений.

За 10 лет московские газопроводы оснастили более чем 1,3 тысячи автозапорных устройств.

Строительство Петр Бирюков Москва
23 января 2024, 09:59
Более 11 тысяч детенышей родились в Московском зоопарке за 10 лет
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За последние десятилетие в Московском зоопарке на свет появилось больше 11 тысяч детенышей. Команда специалистов зоосада занимается сохранением видов животных в неволе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В 2014 году в зоопарке появились на свет 824 детеныша, а последние четыре года у нас рождается не менее 1,4 тысячи разных животных в год. Эти цифры - результат грамотной и слаженной работы ветеринаров и специалистов по уходу», - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, зоологи создают для животных условия, близкие к естественным. В частности, следят за температурой и уровнем влажности в вольерах и инкубаторах, контролируют питание. Это позволяет размножатся даже тем видам, которые плохо дают потомство в неволе. Например, лучистая черепаха, лесной дракон, гвинейский турако.

За 10 лет в Московском зоопарке наблюдали несколько всплесков рождаемости детенышей редких животных. Спустя год в зоосаде на свет появился птенец кафрского рогатого ворона. Размножения этих птиц в зоопарке добивались на протяжении 20 лет.

Четыре года назад в зоосаде впервые за 15 лет стала мамой редкая мартышка диана. Также родились два птенца краснокнижной африканской птицы - гвинейского турако. Зоологи выкармливали их вручную, так как они были очень слабы.

За 2023-й в Московском зоопарке родились 1500 детенышей. Среди них - панды, капибары, пингвины и многие другие.

Животные Зоопарки Москва
23 января 2024, 09:32
Москвичей пригласили на спортивный праздник в «Лужники»
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В «Лужниках» 28 января стартует зимний день московского спорта. Жители и гости столицы смогут поучаствовать в забеге, покататься на коньках и посмотреть мультфильмы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На празднике гостям расскажут, как развивают различные виды спорта и предложат стать участниками увлекательных мероприятий. На территории спорткомплекса создадут зоны для игры в керлинг, дриблинг, баскетбол, волейбол на снегу, биатлон и снежный дартс. Детей будут развлекать игровой эстафетой «Семейные веселые старты».

Желающие смогут присоединиться к зимнему забегу на пять километров - от центральной площади «Лужников» вдоль Лужнецкой набережной. Всех спортсменов наградят памятными медалями.

На катке в 13:00 фигурист Александр Энберт проведет мастер-класс. Вечером на льду гостей будет ждать иммерсивное шоу. В течение всего дня будет работать теплый зимний кинотеатр, где можно посмотреть мультфильмы о зиме и спорте. В мастерской пряников посетителям предложат расписать сладости.

Праздник начнется в 10:30. Все мероприятия бесплатные, для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация.

На площадках проекта «Московские сезоны» также будут работать 15 бесплатных катков до конца зимы. Горожане могут посещать занятия на коньках по программе «Мой спортивный район».

Праздники Спортсмены Москва
23 января 2024, 08:59
Почти 400 километров дорог и 40 пешеходных переходов построили в ТиНАО за 12 лет
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В Новой Москве за 12 лет удалось возвести больше 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. В 2023-м проложили свыше 36 километров магистрали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Осенью запущено движение по трассе Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево. Помимо дороги, возведены три искусственных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну», - уточнил он.

Глава города напомнил, что в декабре достроили дублер Боровского шоссе. Благодаря ему транспортная доступность станции метро «Новопеределкино» улучшилась, а также сократилась нагрузка на само шоссе.

По словам мэра, строители приступили к возведению трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, которая станет дополнительным дублером Калужского и Киевского шоссе. На стадии строительства находится четвертый участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. В будущем автодорога соединит напрямую четыре шоссе: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Сейчас открыли три из пяти участков, но магистраль уже - важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО.

Собянин добавил, что до 2026 года планируют возвести и реконструировать еще 112 километров дорог.

В Москве в 2024 году также возведут 100 километров дорог. Рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.

Строительство Дороги Сергей Собянин ТиНАО Москва

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