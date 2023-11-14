Рекордное количество новых транспортных объектов ввели в Москве в этом году

«В начале сентября открыли пять новых станций: „Пыхтино“, „Аэропорт Внуково“, „Яхромская“, „Лианозово“ и „Физтех“. В общей сложности - 14 станций за год», - уточнил он.

Глава города отметил, что в конце лета заработал МЦД-3, связывающий Зеленоград с Раменским. В сентябре запустили диаметр МЦД-4, он стал самым протяженным - от Апрелевки до Балашихи. Сейчас на МЦД функционируют 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами.

Собянин добавил, что в этом году появилось движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона.

На Москве-реке пассажиры теперь могут пользоваться круглый год маршрутами: «Киевский - Сердце столицы» и «ЗИЛ - Печатники». Современные электросуда и плавучие причалы внедрили в систему Московского транспорта.

Ранее МЦД и пригородные поезда подготовили к холодам. Специалисты завершили проверку отопления и освещения на железнодорожных станциях.