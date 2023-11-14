Рекордное количество новых транспортных объектов ввели в Москве в этом году
В 2023 году в столице удалось достроить рекордное число новых масштабных транспортных объектов. В частности, в марте запустили Большую кольцевую линию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В начале сентября открыли пять новых станций: „Пыхтино“, „Аэропорт Внуково“, „Яхромская“, „Лианозово“ и „Физтех“. В общей сложности - 14 станций за год», - уточнил он.
Глава города отметил, что в конце лета заработал МЦД-3, связывающий Зеленоград с Раменским. В сентябре запустили диаметр МЦД-4, он стал самым протяженным - от Апрелевки до Балашихи. Сейчас на МЦД функционируют 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами.
Собянин добавил, что в этом году появилось движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона.
На Москве-реке пассажиры теперь могут пользоваться круглый год маршрутами: «Киевский - Сердце столицы» и «ЗИЛ - Печатники». Современные электросуда и плавучие причалы внедрили в систему Московского транспорта.
Ранее МЦД и пригородные поезда подготовили к холодам. Специалисты завершили проверку отопления и освещения на железнодорожных станциях.