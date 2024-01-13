13 января 2024, 13:00

Рекордное количество электробусов запустили в Москве в 2023 году

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В прошлом году в Москве удалось запустить рекордное число электробусов. Благодаря этому снижается выброс вредных веществ в окружающую среду, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сегодня уже сложно представить себе город без них - синие электробусы стали одним из символов нашей столицы. В Москве уже порядка 120 городских маршрутов, на которых работают электробусы», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в 2023-м пассажиры выбрали для поездок по городу экологичный транспорт более 135 миллионов раз.

За год электробусы вывели на 39 маршрутов, что втрое больше, чем в 2022 году и в полтора раза превысило их количество в 2021-м. На 35 маршрутах полностью заменили автобусы на эко-транспорт, еще на четырех запустили вместе с автобусами. За 2023-й ими воспользовались более 6,8 миллиона раз.

Благодаря запуску электробусов на столичные маршруты пассажирам стал доступен комфортный транспорт неподалеку от дома.

Ликсутов добавил, что в минувшем году открыли два новых дома для электробусов - «Митино» и «Салтыковка». Все электробусы в Москве закупают по самому крупному в Европе контракту только отечественного производства.

На юге Москвы с 9 января на маршрут С806 также вышли пять современных электробусов. В среднем за месяц по нему совершают до 35 тысяч поездок.

Автобусы Дептранс Москвы Москва
13 января 2024, 14:12
Исторические барельефы обновили на станции метро «Новокузнецкая»
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В московской подземке завершили реставрационные работы на «Новокузнецкой». Специалисты обновили исторические барельефы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Одно из главных украшений - фриз с изображением различных родов войск. Он появился в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад», - отметил он.

Глава города уточнил, что гипсовый фриз сложно поддается реставрации. По этой причине мастера перед началом работ испытали методику на маленьком участке.

За девять месяцев специалисты сняли старые слои краски, залатали трещины и укрепили разрушенные элементы. Некоторые пришлось изготавливать с нуля, основываясь на облике сохранившихся участков.

После этого фризу покрасили в первоначальный цвет, а фрагменты рельефа с орденом затонировали под бронзу.

При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве специалисты также отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». В том числе обновили и уникальные элементы декора. Максимально сохранили их облик, полностью заменив материалы отделки и добавив новые художественные детали.

Реставрация Сергей Собянин Москва
13 января 2024, 13:26
Хоккеист Гуськов поддержал выдвижение Путина на выборы президента в марте-2024
РИА «Новости»
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Хоккеист и заслуженный мастер спорта России Александр Гуськов поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в марте. Об этом он рассказал агентству «Москва».

«Я поддерживаю Владимира Владимировича и считаю, что это многолетний лидер России, и в принципе он подтверждает это все своими действиями, уверенными действиями, все во благо России», - подчеркнул Гуськов.

По словам спортсмена, даже в сегодняшних непростых реалиях российская экономика развивается в верном направлении.

Хоккеист выразил надежду о скорейшем завершении СВО.

«Будем надеяться, что вот эти события, которые сейчас происходят, завершатся как можно быстрее, и мы будем двигаться уже семимильными шагами в развитии нашего экономического роста», - отметил он.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко также поддержал кандидатуру Путина на грядущих выборах президента России. Жители страны будут выбирать президента РФ в течение трех дней - с 15 по 17 марта этого года.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024 Москва
13 января 2024, 12:15
Москвичи смогут бесплатно посетить более 30 музеев и галерей в январе
Freepik
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В Москве с предстоящего понедельника стартует музейная неделя. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах до 21 января, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетить выставку «Абиссинские песни. Рождество» можно будет 15 января в Старом Английском дворе - в белокаменном подклете. Экспозиция расскажет о традициях празднования Рождества Христова в Эфиопии. Музей-панорама «Бородинская битва» приглашает в понедельник на выставку «Второе дыхание». Гости ознакомятся с работой реставраторов и воссозданием экспонатов из металла, фарфора, дерева.

Московский музей современного искусства 16 января приглашает на большую ретроспективу Дмитрия Налбандяна в честь 30-летия создания музея-мастерской народного художника СССР. Выставка Марии Тимофеевой «Память заменяет мне вид из окна» будет работать до 21 января. Ее основным сюжетом стала девятиэтажка. Она напоминает художнице Воркуту, где она проживала три года.

С полным списком музеев, участвующих в акции, можно ознакомиться на странице акции.

На ВДНХ в Москве также заработала выставка «Асканию-Нова считаю своим университетом» , приуроченная ко дню рождения ученого-эндокринолога Бориса Завадовского. Экспозиция будет открыта до 24 марта.

Выставки Музеи Москва
13 января 2024, 12:09
Ефимов: Москва продлила сроки подачи заявок на развитие бывших промзон «Малино» и «Медведково»
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Столица продлила сроки приема заявок от желающих принять участие в аукционах на право заключения договоров о комплексном развитии бывших промзон «Медведково» и «Малино». По этим соглашениям инвесторы смогут реорганизовать участки общей площадью более 44 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Окончание приема заявок на право реорганизации участков бывшей промзоны „Медведково“ назначено на 22 февраля, а участка бывшей промзоны „Малино“ - на 29 февраля. В рамках двух проектов комплексного развития территорий победители аукционов смогут построить свыше миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил замглавы столицы.

По словам Ефимова, общие инвестиции в проекты должны превысить 173 миллиарда рублей. Редевелопмент в районах Крюково и Северное Медведково позволит создать около 17 тысяч новых рабочих мест, добавил заместитель мэра Москвы.

Цена договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Малино» стартует с 89,73 миллиона рублей. Для территорий в бывшей промзоне «Медведково» цена договора начинается с 336,37 миллиона рублей.

В процессе редевелопмента участков на месте устаревших объектов появятся новые многофункциональные кварталы со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, проекты предусматривают строительство около 420 тысяч квадратных метров жилья. Примерно 42 тысячи из них собираются использовать в рамках программы реновации.

«Также предусмотрено возведение свыше 206 тысяч квадратных метров высокотехнологичных производств и более 426 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе детских садов для 400 воспитанников, школ для 1,1 тысячи учащихся, физкультурно-оздоровительных комплексов, технопарков, торговых и офисных центров, кафе, ресторанов и отделений банков», - рассказал Гаман.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.

На текущий момент в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Их общая площадь составляет около 2,45 тысячи гектаров.

Экономика Москва

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