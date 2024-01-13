Рекордное количество электробусов запустили в Москве в 2023 году

«Сегодня уже сложно представить себе город без них - синие электробусы стали одним из символов нашей столицы. В Москве уже порядка 120 городских маршрутов, на которых работают электробусы», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в 2023-м пассажиры выбрали для поездок по городу экологичный транспорт более 135 миллионов раз.

За год электробусы вывели на 39 маршрутов, что втрое больше, чем в 2022 году и в полтора раза превысило их количество в 2021-м. На 35 маршрутах полностью заменили автобусы на эко-транспорт, еще на четырех запустили вместе с автобусами. За 2023-й ими воспользовались более 6,8 миллиона раз.

Благодаря запуску электробусов на столичные маршруты пассажирам стал доступен комфортный транспорт неподалеку от дома.

Ликсутов добавил, что в минувшем году открыли два новых дома для электробусов - «Митино» и «Салтыковка». Все электробусы в Москве закупают по самому крупному в Европе контракту только отечественного производства.

На юге Москвы с 9 января на маршрут С806 также вышли пять современных электробусов. В среднем за месяц по нему совершают до 35 тысяч поездок.