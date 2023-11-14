Реконструкцию газопровода завершили в московском районе Вешняки

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«Новые газовые сети должны прослужить не менее 40 лет», - сообщили специалисты.

Работы по модернизации газопровода общей протяженностью более одного километра начались в октябре прошлого года. Из-за высокой плотности инженерных коммуникаций в этом районе использовался открытый метод прокладки.

Старые стальные трубы заменили современными полиэтиленовыми. Они обладают высокой морозостойкостью, пластичностью и гибкостью. Для реконструкции использовали отечественные материалы, долговечные и устойчивые к перепадам температур.

При этом газ у пользователей не отключали.

Газопровод в районах Щукино и Сокол в Москве также реконструируют в несколько этапов.