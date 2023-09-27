Реконструкцию дорог проведут в Царицыне
В Царицыне пройдет реконструкция нескольких участков улично-дорожной сети вдоль Каспийской улицы, начиная от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до Кантемировской улицы. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
После реконструкции движение транспорта по Каспийской улице станет двусторонним. В рамках работ обустроят тротуары вдоль улицы.
По словам Анны Яковлевой, исполняющей обязанности председателя Москомэкспертизы, в рамках этого проекта оборудуют остановки наземного транспорта с павильонами ожидания и навигационными пилонами. На обновленном участке установят три светофора с поворотными IP-видеокамерами и произведут переустройство сетей уличного освещения и дождевой канализации.
Во время работ на территории поставят временные дорожные знаки и нанесут разметка. Пешеходы смогут без препятствий использовать уже существующие тротуары, пешеходные дорожки и деревянные настилы, адаптированные также для маломобильных граждан.
Ранее сообщалось о том, что свыше 20 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье с начала года.