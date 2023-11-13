Реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве завершат в следующем году

«Это один из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями. Однако за годы своего существования здание устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию», - подчеркнул он.

В ходе работ специалисты добавили еще один этаж, а его общую площадь практически увеличили до запланированной. В итоге она составит 3,1 тысячи квадратных метров.

В следующем году жители получат новый дом культуры с концертным залом на 300 мест, в котором поставят все необходимое оборудование, обустроят гримерные, костюмерные и комнаты артистов. Кроме этого, в здании будут работать библиотека, студии живописи и графики, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для кружков и буфет.

Также территорию вокруг ДК благоустроят. Там появятся деревья, газоны и скамейки для отдыха.

В Москве уделяют особое внимание реставрации объектов культуры и архитектурного наследия. Всего с 2011 года в столице обновили более двух тысяч зданий.