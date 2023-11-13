13 ноября 2023, 13:13

Реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве завершат в следующем году

Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В Новой Москве планируют завершить реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в следующем году. Историческое здание расположено в поселении Десеновское, на улице Дмитрия Рябинкина, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это один из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями. Однако за годы своего существования здание устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию», - подчеркнул он.

В ходе работ специалисты добавили еще один этаж, а его общую площадь практически увеличили до запланированной. В итоге она составит 3,1 тысячи квадратных метров.

В следующем году жители получат новый дом культуры с концертным залом на 300 мест, в котором поставят все необходимое оборудование, обустроят гримерные, костюмерные и комнаты артистов. Кроме этого, в здании будут работать библиотека, студии живописи и графики, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для кружков и буфет.

Также территорию вокруг ДК благоустроят. Там появятся деревья, газоны и скамейки для отдыха.

В Москве уделяют особое внимание реставрации объектов культуры и архитектурного наследия. Всего с 2011 года в столице обновили более двух тысяч зданий.

Москва 2023 Андрей Бочкарев
13 ноября 2023, 13:15
Москвичам сообщили о наступлении климатической зимы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Несмотря на отсутствие снега и теплую погоду в Москве уже началась климатическая зима. В метеорологии несколько дат наступления зимы, сообщили на сайте meteovesti.ru.

«Самая простая и понятная - календарная - наступает 1 декабря. Начало астрономической зимы привязано ко дню зимнего солнцестояния, 22 декабря», - указали в материале.

Метеорологическая зима наступает, когда столбики термометра показывают отметки ниже нуля градусов. Климатическая зима - переход через ноль градусов среднесуточной температуры, полученной за 30 лет. При этом даты постоянно колеблются, в каждом регионе они разные.

Из-за потепления климата метеорологи пересчитывают нормы. Даты наступления зимы получаются разные.

В Москве климатическая зима наступила 13 ноября. Действующие нормы говорят о том, что средняя суточная температура составляет 0,0 градусов. Во вторник столбики термометра покажут −0,1 градуса. До конца января-начала февраля температура будет падать, пока не достигнет −6,5 градуса. С 3 февраля средняя суточная температура начнет расти.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России за последние сутки выпало 50% месячной нормы осадков. В Москве выпало 14 миллиметров осадков - 27% нормы за месяц.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
13 ноября 2023, 13:14
Москва сэкономила 23,4 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках
Сайт мэра и правительства Москвы
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За девять месяцев 2023 года столица сэкономила 23,4 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизе начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок. Об этом сообщила руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 23,4 миллиарда рублей бюджетных средств», - рассказала Багреева.

В период с января по сентябрь 2023 года эксперты выдали более двух тысяч заключений, а заявленная сумма закупок составила более 810 миллиардов рублей.

Проверку достоверности цены проводили для контрактов на сумму более 30 миллионов (в рамках 44-ФЗ) и 50 миллионов (при закупке по 223-ФЗ).

Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю - подрядчиков найдут для строительства, ремонта, благоустройства и других работ.

Бизнес Деньги Экономика Москва 2023
13 ноября 2023, 12:33
Свыше 500 незаконных построек демонтировали в Зеленограде
Сайт мэра и правительства Москвы
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С января по сентябрь 2023 года Госинспекция по недвижимости Москвы выявила в Зеленограде 570 незаконных объектов. О результатах работы рассказал начальник организации Иван Бобров.

Специалисты выявили 313 нарушений земельно-имущественного законодательства. Они обнаружили 570 объектов с признаками самовольной постройки, общая площадь которых составила более 30,9 тысячи квадратных метров.

В течение девяти месяцев в Зеленограде демонтировали 503 объекта самовольного строительства общей площадью свыше 18,5 тысячи квадратных метров. Бобров отметил, что большинство объектов возвели более 20 лет назад, а новые незаконные строения сегодня стали встречаться редко. За девять месяцев 2023 года на начальном этапе пресекли возведение только трех незаконных построек.

Также за девять месяцев в Зеленограде обнаружили 50 объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии. Почти половину уже отремонтировали.

Более 770 объектов самостроя уже снесли в Москве за девять месяцев.

Строительство Недвижимость Москва 2023
13 ноября 2023, 12:13
Московская «Академия инноваторов» начала принимать заявки на второй поток
Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Стартовал прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Освоить учебную программу смогут бизнесмены из всех регионов страны, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Из-за высокого спроса мы открыли набор на второй поток еще до завершения первого. Теперь доработать свои идеи вместе с наставниками и сделать первые шаги в бизнесе смогут и совсем юные инноваторы - с 14 лет», - уточнила она.

Заммэра отметила, что участники обновленной программы в конце июля разработали 15 стартапов. Первый поток собрал свыше 1,5 тысячи заявок. К участию в акселераторе допустили 100 наиболее перспективных проектов. Из них 24 доработали до полноценного прототипа, восемь - получили первый доход. Свыше четверти команд встретились с инвесторами и заказчиками.

В конце этого месяца у участников первого потока закончится учеба с демонстрацией идей потенциальным партнерам.

Обучение на втором потоке «Академии инноваторов» начнется в феврале следующего года. В нем также будут участвовать 100 лучших решений. Резиденты акселератора смогут предложить для развития собственную идею или выбрать рыночный запрос. Желающим пройти обучение необходимо зарегистрироваться до 25 января 2024 года на сайте программы.

Первый этап ежегодного добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) завершился. Онлайн-тестирование прошли больше 36 тысяч человек.

Бизнес Москва 2023

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